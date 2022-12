"Türchen Nummer 4"

Hinter dem vierten Türchen verbirgt sich der erste aus unserem Trainerteam. Der Mann mit dem feurigen Temperament auf der Bank. Unser 56 Jahre junger Co-Trainer Robert Svecak.



Wie geht es dir momentan? Wie zufrieden bist du mit dem Saisonverlauf der Mannschaft bisher?



Ich bin im Moment gesundheitlich etwas angeschlagen, das hat aber mit dem sportlichen wenig zu tun. Fußballerisch habe ich das eine oder andere Wehwehchen, ist aber in meinem Alter nicht verwunderlich. Deswegen muss ich mich im Moment im Training etwas zurückhalten. Mit dem Saisonverlauf bin ich bisher sehr zufrieden. Sowohl das Trainerteam als auch die Mannschaft machen ihren Job sehr gut.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Eigentlich bin ich durch Zufall letztes Jahr in der U19 Verbandsstaffel beim TSV Ilshofen im Trainerteam gelandet, da mein Sohn David dort spielte. Wir sind dann beide diese Saison nach Kaisersbach gekommen, da uns der jetzige Trainer des SVK Hakan Keskin hierher gelotst hat. Von meiner Denkweise und der Sicht auf Fußball bin ich aber immer noch Spieler und werde dies auch bleiben. Ich denke, das ist bei den Trainings auch nicht zu übersehen.



Was sind deine persönlichen Ziele als Trainer in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. auch schon im Hinblick auf nächste Saison?



Mein persönliches Ziel ist es weiterhin gesund und motiviert zu bleiben, um dieser wunderbaren Leidenschaft „Fußball“ noch einige Jahre nachgehen zu dürfen. Für das Team wünsche ich mir, dass es sich sowohl im spielerischen als auch im taktischen Bereich weiterentwickelt. Der Grundstein hierfür wurde durch die Verpflichtung unseres Trainers Hakan Keskin bereits gelegt, was man jetzt schon klar erkennen kann. Ich schätze Hakan als Fachmann und auch als Mensch sehr und freue mich auf die kommende Zeit mit ihm und dem Team.







Wie ist es eigentlich so den eigenen Sohn zu trainieren? Hat sich zwischen Jugendbereich und Erwachsenenbereich was in eurer Dynamik geändert?



Den eigenen Sohn zu trainieren und dabei wirklich objektiv zu bleiben ist, denke ich, eine sehr große Aufgabe in jeder Hinsicht, sowohl für den Vater als auch für den Sohn. Die psychologische Herausforderung hierbei ist für beide Seiten enorm. Dabei spielt eine ehrliche Leistungsbeurteilung eine große Rolle. Sowohl Defizite als auch Stärken müssen klar angesprochen werden, nur dann kann diese Konstellation auch funktionieren.

Der Erwachsenenbereich ist im Gegensatz zum Jugendfußball eine ganz andere Welt. Ich habe schon sehr viele hochtalentierte Jugendspieler kennengelernt, die im Erwachsenenbereich gescheitert sind. Talent alleine reicht dann nicht mehr aus, es sind eher Eigenschaften wie Spielintelligenz, Handlungsschnelligkeit und körperliche Präsenz, welche für den weiteren Werdegang eines Spielers entscheidend sind.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Mein Lieblingsverein ist Dinamo Zagreb, da ich in Zagreb geboren bin und damit natürlich sehr mit diesem Verein verbunden bin.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Glaube spielt in meinem Leben eine große Rolle, deshalb bedeutet mir Weihnachten sehr viel. Für das Jahr 2023 wünsche ich mir Zufriedenheit und Gesundheit, nur dann kann man seine Ziele auch erreichen.