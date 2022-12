"Türchen Nummer 3"

Hinter dem dritten Türchen steckt einer der beiden Langzeitverletzten in diesem Adventskalender. Er hat vor kurzem seinen 32. Geburtstag gefeiert. Unsere Nummer 4, Arnaud Seyfert.



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Und wie siehst du deinen ganz persönlichen Saisonverlauf bisher?



Mir gehts so weit ganz gut. Es gibt eigentlich kaum Gründe, mich zu beschweren. Fußballerisch natürlich eigentlich nicht so gut. Mein Saisonverlauf ist ja klar. Ich habe aufgrund der Verletzung im letzten Spiel der letzten Saison noch kein Spiel gemacht. Ich muss eben schauen, wie es geht. Ich hoffe, dass ich zur Rückrunde wieder einsteigen kann. Momentan mache ich Physiotherapie, manuelle Therapie und Krafttraining und hoffe wie gesagt, dass ich zur Rückrunde die Mannschaft wieder verstärken kann.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Ich hab in der F-Jugend oder schon in der Bambini beim SVK angefangen und habs jetzt glaube ich 25 Jahre durchgezogen. Das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern und ich bin auch sehr happy, dass ich all die Jahre hier spielen durfte, jetzt seit 2008 in der ersten Mannschaft. Es macht einfach Bock mit den Jungs. Ich hab auch die Aufstiege in die Bezirksliga und in die Landesliga mitgemacht. Das waren definitiv Highlights meiner Karriere in Kaisersbach.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. auch schon im Hinblick auf nächste Saison?



Meine persönlichen Ziele aufgrund meiner Verletzungshistorie sind natürlich, dass ich es noch schaffe auf den Platz zurückzukommen und noch ein paar geile Spiele mit den Jungs machen kann, weil es einfach Spaß macht. Diese Saison in der Rückrunde einsteigen und das Beste herausholen. Mein Ziel ist auch immer mich zu verbessern, also besser zu sein als in der Vorsaison. Also sowohl Punkte technisch als auch mich selbst zu verbessern. Ich möchte auch dazu beitragen, dass wir die neuen jungen Spieler gut in die Mannschaft integrieren und so eine gute und auch homogene Mannschaft bilden. Und nächste Saison schauen wir mal was kommt. Das ist gerade noch zu weit weg.



Du kannst noch erzählen, was du beruflich machst? Und was machst du außerhalb des Fußballs in deiner Freizeit?



Ich arbeite für eine Softwarefirma in Stuttgart. Fußball nimmt viel Zeit in meinem Leben ein. Ich trainiere ja nebenher noch die A-Jugend vom SVK, was richtig Spaß macht. Auch wenn es viele Nerven kostet und bestimmt auch noch für das ein oder andere graue Haar sorgen werden, wie sie es auch schon bei meinem Bruder getan haben. Es macht einfach Spaß, die Jungs zu entwickeln und sie heranzuführen. Ansonsten lasse ich bei so viel Fußball auch gerne mal die Seele baumeln und entspanne mich.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Ich bin schon immer VfB Fan. Hab auch die ganzen Höhen und Tiefen mitgemacht. Ich schaue ansonsten auch einfach gerne guten Fußball, deswegen kann ich da keine weiteren Vereine nennen, aber der beste Verein ist einfach immer noch grün-weiß aus Kaisersbach!



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Weihnachten ist für mich eine schöne Zeit, in der die Familie zusammen kommt, wenn man alle am Tisch hat und lustige Abende verbringt. Auch traditionell um Weihnachten herum was mit Freunden unternehmen, also ein Tagesausflug oder so, das macht einfach Spaß. Ist natürlich auch immer eine Zeit, in der man aufs alte Jahr zurückblickt. Was lief gut? Was lief schlecht? Aber dann gehts auch schon im neuen Jahr weiter. Für mich persönlich wünsche ich mir für 2023, dass es gesundheitlich mit der Verletzung wieder aufwärts geht. Für die Mannschaft und den Verein wünsche ich mir, dass wir weiter eine gute Saison spielen und die anderen Jungs verletzungsfrei bleiben und wir alle am Ende mit der Saison zufrieden sein können. Ich wünsche allen beste Gesundheit und natürlich kann man sich nur wünschen, dass die Situation auf der Welt mit allem, was gerade passiert sich verbessert, bzw. die schrecklichen Dinge, die grade passieren, ein Ende finden.