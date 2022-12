"Türchen Nummer 24"

Die Hinrunde ist mittlerweile vorbei. Wie geht es dir momentan?



Mit geht soweit ganz gut, kann mich nicht beklagen. Die Pause tut gut, aber langsam kribbelt es bei mir schon wieder, vor allem nach dem furiosen Finalspiel bei der WM.



Wie zufrieden bist du mit dem Saisonverlauf bisher? Steht das Team dort, wo du erwartet hast?



Ich bin mit der Punkteausbeute absolut zufrieden und auch mit dem Tabellenstand. Trotz Integration neuer Spieler und Änderung unserer Spielweise, konnten wir viele Punkte sammeln, was uns zumindest eine ruhige Winterpause beschert.



Was hat dich in Kaisersbach bisher positiv überrascht und wo hat der Verein oder das Team noch Verbesserungspotenzial?



Positiv überrascht hat mich, der Teamgeist und die Willensstärke meiner Mannschaft im Spiel, aber auch außerhalb des Platzes. Das ist schon außerordentlich positiv und half uns in vielen Spielen aus schwierigen Situationen herauszukommen, da der eine für den anderen kämpft und niemals aufgibt. Was wir definitiv noch verbessern müssen, ist mehr Konstanz in unser Spiel reinzubekommen und spielerisch sowie taktisch noch einen Schritt in der Entwicklung zu machen. Speziell meine ich damit, verschiedene Systeme beherrschen, um in unserem Spiel variabler zu sein zum Beispiel.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang als Trainer und wie bist du nach Kaisersbach gekommen?



Als Spieler habe ich hauptsächlich im Ostalbkreis Fußball gespielt, angefangen bei 1. FC Normannia Gmünd in der Jugend. Über viele Stationen im aktiven Bereich hat mich dann ein Freund namens Alexander Sperl (Funktionär bei TV Weiler/Rems) im Alter von 35 Jahren überredet, als Trainer einzusteigen in der Jugend von TV Weiler/Rems. Mir war relativ schnell klar, Trainerjob, das ist mein Ding und daher habe nebenbei auch meine Lizenzen gemacht, da ich die Trainerarbeit von Anfang an sehr Ernst nehme. Nach zwei Jahren in der Jugend war der erste Verein im Seniorenbereich, dann der SV Steinbach, zu dem ich durch meinen jetzigen Freund Michael Selig kam. Dort hatte ich 4 Jahre eine recht erfolgreiche Zeit und habe viele nette Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Danach bin ich zum FSV Weiler zum Stein, weil Julian Mitterlindner und Patrick Dietrich echt coole Typen (mittlerweile Freunde) sind und die Chemie von Anfang an passte. Zum SVK bin ich dann durch viele zufällige Umstände gekommen, nachdem es mit der zweiten Mannschaft der TSG Backnang leider nicht geklappt hat. Den jetzigen Teammanager Leo Duric kannte ich ja schon aus früheren Duellen. Als wir uns dann mal zufällig auf dem Sportplatz in Kaisersbach trafen, ging es recht schnell und wir waren uns auf Anhieb einig.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. auch schon im Hinblick auf nächste Saison?



Das primäre Ziel ist, dieselbe Punktzahl wie in der Hinrunde zu erzielen. Das wäre schon ein großer Erfolg. Alles, was dann dazukommt, wäre Bonus. Über die nächste Saison haben wir noch nicht gesprochen. Erst einmal gilt der Fokus auf einen guten Rückrundenstart, alles andere ist zweitrangig. Im Fußball kann man sowieso nie etwas voraussagen. Ich versuche in jedem Training und in jedem Spiel das Beste aus dem Team herauszuholen, alles andere wird sich zeigen.



Du kannst noch erzählen, was du beruflich machst? Und was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst?



Ich bin als Supply Chain Manager in einem Pharmaunternehmen tätig und leite ein Team von ca. 20 Mitarbeitern. In meiner Freizeit verbringe ich Zeit mit meiner Familie und wenn ich dann meiner Frau genug auf die Nerven gegangen bin, stehe ich gerne als Zuschauer auf diversen anderen Fußballplätzen. Hauptsächlich schaue ich unsere Gegner zu Beobachtungszwecken an, aber auch Spiele in höheren Ligen nehme ich gerne mit, um mich weiterzuentwickeln.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Ich bin Fan von Samsunspor (aktuell 2. Liga in der Türkei). Aus dem einfachen Grund, es ist meine Heimatstadt in der Türkei. Früher war ich zudem auch SV Werder Bremen Fan, welches ich nicht mehr bin, aber das ist eine längere Geschichte.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Meine Frau und ihre Eltern feiern Weihnachten, wo ich natürlich mit teilnehme. Für die Kinder ist es natürlich was Tolles, vor allem wenn es dann Geschenke gibt! Ich wünsche auch allen Fans und Zuschauern des SVK und deren Familien viel Glück und viel Gesundheit. Zudem wünsche ich mir für das Jahr 2023 keine einzige Niederlage, das wäre toll!