"Türchen Nummer 23"

Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Und wie siehst du deinen ganz persönlichen Saisonverlauf bisher?



Alles gut so weit, vielleicht werde ich bald Papa. Die Saison war gut bis jetzt, langsam verstehe ich was der Trainer will. Wenn ich das umsetze, kann ich öfter spielen, weil auf der Bank ist nicht meine Position.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie bist du überhaupt nach Deutschland und nach Kaisersbach gekommen?



Ich bin wegen Fußball nach Deutschland gekommen, und ich bin nach Kaisersbach gekommen, weil Hakan mir geschrieben hat und mich wollte. Es war ein sehr guter Schritt für mich, weil ich wollte höher spielen.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese Saison?



Mein persönliches Ziel ist zu gucken, bis wo ich spielen kann, egal welche Liga, immer besser werden, auch wenn es unmöglich ist, aber ich will es versuchen, solange ich kann. Mit der Mannschaft, will ich möglichst alle Spiele gewinnen, die Zeit mit dieser Truppe, und viel vom Trainer lernen.



Erzähl doch mal, was du so beruflich machst? Und du bist ja ganz erfolgreich auf TikTok, oder?



Ich habe gerade leider keine Arbeit mehr, ich suche gerade eine Neue. Ich singe und tanze gerne und ich habe auf Instagram eine Fanseite für das brasilianische Nationalteam, auf der ich 180.000 Follower habe. Ronaldo R9 und andere Spieler folgen die Seite und ich kann auch bisschen Geld verdienen, mit Werbepartnerschaften und so. Das macht mir viel Spaß, die Seite heißt "@canarinhos_“. Auf TikTok mache ich es genau so, auf TikTok heißt die Seite auch "@canarinhos_“ und hat fast 260.000 Follower.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Hier in Europa ist mein Lieblingsverein Real Madrid, und in Brasilien ist Corinthians und Flamengo.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Weihnachten hat für mich die größte und schönste Bedeutung, nämlich die Geburt von Jesus, und ich liebe es, wenn ich mit meiner Familie zusammen sein kann. Und ich wünsche mir und allen aus unserer Mannschaft, und ihren Familien, dass alle gesund bleiben. Für mich persönlich wünsche ich mir, wenn ich wirklich Papa werde, dass mein Kind gesund auf die Welt kommt. Im Fußball möchte ich so erfolgreich spielen wie möglich.