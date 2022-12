"Türchen Nummer 22"

Hinter Türchen Nummer 22 steckt unser 35-jähriger Routinier auf der RV Position. Ein Kaisersbacher den es in die große Fußballwelt zog und der wieder zurückkehrte. Unsere Nummer 11, Timo Walter.



Wie geht es dir momentan? Wie war dein persönlicher Saisonverlauf?



Momentan geht es mir ganz gut. Mit meinem persönlichen Saisonverlauf bin ich nicht ganz zufrieden, da ich noch nie so oft mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber ich schiebe es mal auf das Alter.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Meine "Fußballkarriere" hat in Kaisersbach begonnen. Kaum konnte ich laufen, habe ich in Kaisersbach angefangen, Fußball zu spielen. In der C-Jugend bin ich zu der TSG Backnang gewechselt, bis ich in der B-Jugend zu dem VFB Stuttgart weiter gewechselt bin. Dort verbrachte ich 1 Jahr und bin dann wieder zurück zu der TSG Backnang. Kaum war ich 18, wurde ich in die 1. Mannschaft geholt, die damals noch Landesliga gespielt hatte. Mit 19 hatte ich dann eine schwere Verletzung und musste fast 4 Jahre ohne Fußball zurechtkommen. Somit bin ich wieder in Kaisersbach gelandet.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese Saison?



Mein persönliches Ziel ist es, so weit wie möglich oben in der Tabelle zu stehen und wenn möglich verletzungsfrei zu bleiben. Natürlich wünsche ich mir auch, dass sich die Mannschaft weiter entwickelt und das die jungen Spieler von Zeit zu Zeit lernen mehr Verantwortung zu übernehmen.



Du bist ja selbstständig? Womit verdienst du deine Brötchen? Und was machst du abseits vom Fußball gerne?



Ich bin Konstrukteur im Sondermaschinenbau. Hiermit habe ich mich auch Anfang des Jahres als Dienstleister selbstständig gemacht. Wenn jemand etwas Besonderes für zu Hause braucht, Handarbeitsplatz für die Garage z. B. oder eine besondere Montagevorrichtung, dann kann er auch gerne zu mir kommen. Meine Hobbys sind im Winter Snowboarden zu gehen und ab und zu auf Hip-Hop tanzen zu gehen.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Der VfB, weil ich mal dort gekickt hab und wegen der Verbundenheit zur Region



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Zeit mit der Familie und den liebsten zu verbringen. Sich von dem stressigen Alltag zu erholen.

Meine Wünsche für das Jahr 2023 wären Gesundheit, dass es mit der Selbstständigkeit weiter so positiv verläuft und dass die Welt nach Corona, dem Krieg in der Ukraine endlich mal wieder zu Ruhe kommt.