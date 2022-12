"Türchen Nummer 21"

Weiter geht es mit dem Derbyhelden aus dem Allmersbach Spiel. Hinter der Nummer 21 ist unser 21-jähriger Mittelstürmer. Unsere Nummer 21, Benedikt von Bremen.



Wie geht es dir momentan? Wie zufrieden bist du mit deinem persönlichen Saisonverlauf?



Meiner Familie geht es gut. Da ich gerade dual Studiere natürlich ein wenig stressig, aber der Fußball, Freundin und Freunde sind ein sehr guter Ausgleich. Ich freue mich auf den Frühling. Es ist ein großer Sprung von der Kreisliga in die Landesliga, bin aber froh ihn gemacht zu haben. Ich merke schon, dass ich mich verbessert habe, weiß aber wie viel noch zu verbessern ist und darauf möchte ich hinarbeiten. Die Mannschaft ist echt klasse und man spürt die neue Energie durch das veränderte Trainerteam.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Angefangen bei den Bambini in Rudersberg. Meine Familie ist als ich Sieben war dann nach Niedersachsen in die Nähe von Hamburg gezogen und ich hab mich dort der SG Lühe angeschlossen. Dort war ich zwei Jahre und bin dann zum SV Bliedersdorf gewechselt. Drei Jahre später, 2013, sind wir zurück nach Rudersberg gezogen. Dort habe ich dann bis zum Sommer gespielt. Hakan hatte schon vorher mal Interesse mich von Rudersberg wegzuholen und in diesem Sommer hat es dann mit der Perspektive auf die Landesliga auch geklappt, weil es von Rudersberg auch nicht weit weg ist.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. nächste Saison?



Mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall richtig ankommen im Team und so viel Einsatzzeit wie möglich. Ich möchte mich auch weiter verbessern und der Mannschaft weiterhelfen. Mit dem Team würde ich gerne am Ende unter die Top5 kommen und das beste Landesligateam aus dem Rems-Murr-Kreis sein. Nächste Saison würde ich gerne zumindest im Pokal weiter kommen als dieses Jahr.



Was machst du so, wenn du nicht gerade Fußball spielst?



Ich studiere wie gesagt dual BWL-Digital Business Management. Meine Hochschule und auch die Firma, bei der ich arbeite, sind beide in Stuttgart.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Mein absoluter Lieblingsverein ist der VfB Stuttgart. Ich gehe schon von klein auf mit meinem Vater regelmäßig ins Stadion. Es gab mal eine kleine HSV-Phase, die dem Umzug geschuldet war. Bei meiner Trikotsammlung könnte man meinen ich wäre noch Preußen Münster oder Dortmund Fan. International ist mein Lieblingsteam der FC Liverpool auch wegen Jürgen Klopp.



Sind deine Eltern Dortmund Fans oder sind deine Initialen BvB einfach nur Zufall?



Nein, das ist alles nur Zufall.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Weihnachten ist für mich absolute Familienzeit. Ich freue mich auf drei Tage komplette Übertreibung in puncto Essen. Klar ist auch das weiße Weihnachten viel schöner sind, also darauf hoffen. Ein bisschen bedeutet Weihnachten auch immer Urlaub haben, den ich eigentlich immer versuche zwischen den Jahreswechseln und bis zu meinem Geburtstag zu bekommen. Das hat dieses Mal zum Glück geklappt. Ich wünsche mir, dass alle positiven Sachen in meinem Leben erhalten bleiben und noch weitere dazu kommen. Schön wäre es nächstes Jahr wieder in die Zukunft auf Pandemie und Kriegsfreie Jahre blicken zu können.