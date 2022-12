"Türchen Nummer 20"

Hinter dem 20. Türchen steckt einer unserer Flügelflitzer. Er ist 33 Jahre jung und unsere Nummer 17, Yusuf "Josef" Akin.



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Und wie siehst du deinen ganz persönlichen Saisonverlauf bisher?



Mir geht es ganz gut momentan. Ich bin Lehrer und hatte Ferien und konnte etwas abschalten und Energie tanken.. Fußballerisch bin ich mit mir selbst noch nicht zufrieden, aber da arbeite ich dran.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Ich bin in Kaisersbach aufgewachsen und kenne da alle im Verein. In der Jugend war ich bei der TSG Backnang und bin dann im aktiven Bereich wieder nach Kaisersbach. Da ich beruflich etwas weiter weg wohne, musste ich wegen der Fahrt Kaisersbach verlassen. Letzten Endes führen aber alle Wege wieder in die Heimat.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. auch schon im Hinblick auf nächste Saison?



Ich möchte meinem Verein durch meinen Einsatz auf dem Spielfeld helfen und unterstützen, das gilt auch für die nächste Saison. Wie ich helfen kann, ist egal.



Du hast erwähnt, du bist Lehrer. Was hast du denn studiert?



Ich hab nach meiner Mittleren Reife, habe ich die Lehre zum Industriemechaniker absolviert und 3 Jahre lang als CNC-ler in Welzheim bei ATB gearbeitet. Das hat mich nicht glücklich gemacht und deshalb habe ich mich auf der pädagogischen Fachschule in Kirchheim unter Teck zum Fachlehrer für Sport und Technik umschulen lassen. Mittlerweile bin ich seit 5 Jahren in Kirchentellinsfurt auf einer Gemeinschaftsschule tätig. Dort unterrichte ich von Klasse 1 bis Klasse 10 Sport, Technik und NWT (Naturwissenschaft und Technik).



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Ich bin seit Barca Fan und werde es auch immer bleiben, weil die Spielphilosophie einfach geil ist.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Ich feiere gerne mit meinen Freunden Weihnachten, da es eine schöne Zeit ist, indem man alle wieder sieht, am besten auch mit Schnee. Mein persönliches Ziel für das kommende Jahr ist, etwas mehr auf meine Ernährung zu achten und mehr Tore zu schießen als GA7. Das ist doch mal ein Ziel, oder?