"Türchen Nummer 2"

Weiter geht es mit unserem 23-jährigen Innenverteidiger. Der Spieler mit dem, wie ich persönlich finde, schönsten Auto im Kader. Unsere Nummer 15, Jannis Pembe.



Wie geht es dir momentan? Wie war dein persönlicher Saisonverlauf?



Privat gehts mir gut, da passt glücklicherweise alles, also man könnte sagen aktuell gehts mir ganz gut, bis auf, dass ich verletzt bin. Deswegen ist es fußballerisch etwas schwierig für mich, weil ich Fußball spielen sehr vermisse. Mein persönlicher Saisonverlauf war bisher auch ganz gut. Was das Team angeht, bin ich sehr zufrieden. Ich hab mir am Anfang der Saison ein Ziel gesetzt, wo ich gerne mit dem Team stehen möchte, bis zur Winterpause sind wir auf einem guten Weg dieses Ziel zu erfüllen.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie bist du nach Kaisersbach gekommen?



Ich hab von der F-Jugend bis zur B-Jugend in Welzheim gespielt und in der B-Jugend haben dann fast alle meine Freunde in Kaisersbach gespielt und ich wollte was Neues machen und bin dann auch nach Kaisersbach und seither hier.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. nächste Saison?



Mein persönliches Ziel an erster Stelle ist einfach fit und verletzungsfrei zu bleiben und an zweiter Stelle ganz klar mich so gut weiterzuentwickeln wie möglich und so viele Spiele wie möglich zu machen. Meine Ziele, mit dem Team sind so viele Spiele zu gewinnen wie möglich und einen guten Tabellenplatz zu erreichen. Für nächste Saison gilt dasselbe.







Was machst du denn außerhalb des Fußballs in deiner Freizeit?



Der Fußball ist schon mein größtes Hobby, aber ich verreise sehr gerne. An spielfreien Wochenenden oder in der Sommer- und Winterpause fliege ich oft mit meiner Freundin oder mit Kumpels in den Urlaub, um neue Kulturen kennenzulernen oder Städte anzuschauen und anderen davon zu erzählen. Ich finde, man sollte so viel wie möglich sehen im Leben. Die schönsten Orte sind aber immer in meiner Heimat Griechenland. Zum Beispiel waren wir auf Rhodos oder Zakynthos dieses Jahr. Wie blau das Meer dort war, sowas hab ich noch nie gesehen, das kann ich als Reiseziel nur jedem empfehlen.



Welcher Verein außer Kaisersbach natürlich ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Das ist der FC Bayern. Ich hab seit ich klein bin Bayerntrikots von sehr vielen Spielern und bin schon immer Bayernfan.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Weihnachten bedeutet mir sehr viel, da meine Familie ja zum Großteil auch in Griechenland lebt und die meistens an Weihnachten nach Deutschland kommen, sodass wir dann mit der kompletten Familie Weihnachten zusammen verbringen. Das ist hinten raus auf jeden Fall nochmal ein Highlight im Jahr. Ganz persönlich wünsche ich mir für 2023 Gesundheit und dass wieder etwas mehr Ruhe auf der Welt einkehrt und wir wieder normal leben können. Gerade auch wegen dem, was die letzten 2 oder 3 Jahre hier alles passiert ist. Ein wenig mehr Ruhe im neuen Jahr wäre wirklich schön.