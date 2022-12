"Türchen Nummer 19"

Hinter der Nummer 19 verbirgt sich unser 32-jähriger Abwehrallrounder, der gar nicht so klein ist wie man annehmen könnte. Unsere Nummer 19, Sascha "Fuzi" Munz.



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Und wie siehst du deinen ganz persönlichen Saisonverlauf?



Privat ist so weit alles paletti. Aufgrund von der aktuellen Verletzung ist fußballerisch nicht viel los. Am Wochenende, wenn dann überhaupt als Zuschauer, ansonsten bin ich halt im Aufbautraining und hoffentlich bald wieder auf dem Platz.

Der persönliche Saisonverlauf ist für mich bis jetzt eine Berg- und Talfahrt. Die Vorbereitung lief alles andere als erwartet. Wenn man die ersten zwei Wochen verpasst (Urlaub/Corona) ist der Anschluss schwer herzustellen. Gerade unter neuem Trainer mit anderem Spielsystem sind die ersten Wochen eigentlich sehr wichtig. Die ersten Spiele waren für mich entsprechend schwer. Dazu kamen dann die Rotationen, durch verletzte Spieler oder Urlauber. Mal als IV, mal LV und RV ist es schwer sich einzuspielen. Man muss halt das beste draus machen. Höhepunkt für mich persönlich in dieser Saison war der Siegtreffer im Derby gegen Breuningsweiler. Wobei da hoffentlich der ein oder andere noch dazu kommt. Aber erstmal heißt es jetzt schmerzfrei werden und den Anschluss ans Training und an das Leistungsniveau wiederzufinden, um der Mannschaft baldmöglichst wieder auf dem Platz helfen zu können.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



In der Jugend beim SV Hintersteinenberg, in der B und A Jugend dann in der Spielgemeinschaft Alfdorf/Pfahlbronn/Hintersteinenberg. Mit 18 ein Jahr Zwangspause wegen kaputten Knien. Dann wieder angefangen beim SV Hintersteinenberg in der Aktiven. Von der B- in die A-Liga aufgestiegen und zwei Jahre später dann auch leider wieder abgestiegen. Ein Jahr später ging es dann nach mehreren Gesprächen mit Josip Duric nach Kaisersbach.



Du hast es zwar schon etwas angeschnitten, aber ich frage trotzdem nochmal konkret, was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. auch schon im Hinblick auf nächste Saison?



Erstmal wieder fit werden und ins Training und den Spielbetrieb einsteigen. Ein einstelliger Tabellenplatz am Ende der Saison wär super. So früh wie möglich den Klassenerhalt perfekt machen. Nächste Saison lasse ich mal offen.



Ich habe mir sagen lassen, du hättest einen interessanten Beruf. Was machst du denn so?



Beruflich bin ich als Bauphysiker unterwegs. Planer im Bereich Wärme und Schallschutz etc.

Bauphysik ist ein kleiner Studiengang an der Hft-Stuttgart. Themenbereiche sind hauptsächlich Wärme und Schallschutz. Als Energie-Effizienz-Experten sind wir in der Beratung für Fördermittel des Bundes zugelassen. Energieausweise sowie EWärmeG (Erneuerbare-Wärme-Gesetz) Nachweise gehören auch mit zur täglichen Arbeit. Weiter können wir Luft- und Trittschalldämmungen messtechnisch ermitteln sowie Luftdichtheitsprüfungen (Blower-Door-Test) von Gebäuden durchführen.



Wie kommst du zu deinem Spitznamen?



So genau weiß ich das nicht mehr. Lag aber bestimmt daran, dass ich früher sehr klein war.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Als Schwabe natürlich der VfB Stuttgart. Allgemein schaut man als Fußballer natürlich gern die großen Spiele wie den El Classico oder Spitzenspiele in England oder Italien.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Weihnachten bedeutet zur Ruhe zu kommen und Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Wenn möglich am zweiten Weihnachtsfeiertag den gemütlichen Kick auf dem Kunstrasen mit der AH mitnehmen.

2023 wie eigentlich jeder wünsche ich mir gesund und hoffentlich verletzungsfrei zu bleiben. Mehr positive Nachrichten auf der Welt und nicht immer diese Weltuntergangsstimmung.