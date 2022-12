"Türchen Nummer 18"

Hinter dem 18. Türchen steckt unser 55-jähriger "Opa" der bald wieder Papa wird. Unser Torwarttrainer, Walter Duschek.



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Und wie siehst du den Saisonverlauf bisher?



Momentan bin ich etwas betrübt, bin schon wieder gesundheitlich angeschlagen.

Sonst bin ich glücklich verheiratet, habe eine tolle Frau und noch 3 prächtige Kinder, denn das vierte kommt im April dazu. Fußballerisch ist es so, ich würde gerne mehr mit den Keepern arbeiten, doch wie gesagt geht es gesundheitlich nicht immer. Sonst bin ich sehr zufrieden mit unseren Torhütern, die sind ehrgeizig und geben in jedem Training Vollgas. Da macht es mir richtig Spaß. Dazu kommt noch in dieser Runde, dass wir ein tolles Trainerteam haben.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie bist du nach Kaisersbach gekommen?



Ich war seit der D-Jugend als Torwart tätig. Die ganze Jugendzeit spielte bei den Sportfreunden Lorch. Bei den Herren spielte ich bei den Sportfreunden Lorch 2 Jahre lang. Danach bin ich zum TSV Waldhausen und zum SV Pfahlbronn so wie zum SV Hintersteinberg. Nach der aktiven Zeit wurde ich zuerst Juniorentrainer beim SV Pfahlbronn anschließend Torwarttrainer bei den Herren beim SVP. Mein weiterer Weg führte über die Normannia Gmünd und Hofherrnweiler nach Aalen zum VfR. Dort war ich als Co-Trainer der U19 tätig und im ersten Jahr gelang uns der Aufstieg in die Oberliga. Auch in dieser Zeit war ich beim WFV als Torspielertrainer für den DFB Stützpunkt in Hofherrnweiler beziehungsweise in Böblingen angestellt. Als die erste Mannschaft in die zweite Liga aufstieg, wurde ich Torwarttrainer für das Nachwuchsleistungszentrum des VfR Aalen, im oberen Juniorenbereich von der U16 bis zur U23. Nach der Zeit beim VfR, ging ich wieder zurück zur Normannia als Torspielertrainer U16 bis U19 und Mannschaftstrainer der U16.

Nach einem Jahr Pause vom Fußball fragte mich mein Sohn, ob ich nicht Torspielertrainer beim SV Kaisersbach werden möchte, da Ihr Torspielertrainer aufhörte.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. auch schon im Hinblick auf nächste Saison?



Mein Ziel ist es, den jungen Spieler meine Erfahrungen im Fußball weiterzugeben. Besonders den Keepern die Erfahrungen, die ich als Torwart selbst erlebt habe. Und vor allem, dass der SV Kaisersbach lange in der Landesliga spielen wird, das wäre mein Ziel.



Du kannst noch erzählen, was du beruflich machst. Und wie verbringst du außerhalb des Fußballplatzes deine Zeit?



Momentan arbeite ich in einem Logistikzentrum im Versand und mein Hobby außer Fußball ist meine Familie.



Wie ist das so seinen Sohn zu trainieren?



Ich trainiere meinen Sohn, seit er klein war und es hat mir immer sehr viel Freude gemacht beziehungsweise hat mich stolz gemacht, dass er auch Torwart geworden ist. In den ganzen Jahren, in denen wir zusammen trainiert hatten, haben wir einander geholfen, indem ich auch von ihm lernte, wie die modernen Keeper sind oder was sie von einem Trainer erwarten.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Ich bin, seit ich ein kleiner Junge war, Fan von Borussia Mönchengladbach.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Da wir letztes Jahr vor Weihnachten umgebaut haben und an Heiligabend umgezogen sind, feiere ich dieses Weihnachten besonders mit meiner Familie. Es ist immer schön, wenn die ganze Familie an Weihnachten zusammenkommt, deshalb ist für mich Weihnachten sehr wichtig, da die ganze Familie wieder zusammenkommt und persönlich wünsche ich mir für 2023, vor allem, für alle sehr viel Gesundheit.