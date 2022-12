"Türchen Nummer 17"

Hinter dem 17. Türchen ist einer unserer jüngsten Spieler im Kader. Er feierte vor kurzem seinen 19. Geburtstag. Unser zentraler Mittelfeldspieler und unsere Nummer 28, Tobias Wiese.



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Und wie siehst du den Saisonverlauf bisher?



Mein persönliches Ziel ist es, mich fußballerisch weiterzuentwickeln und der Mannschaft so gut ich kann zu helfen. Diese Saison wollen wir natürlich unseren bisherigen Tabellenplatz verteidigen oder sogar noch ein paar Plätze nach oben gut machen.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Ich hab angefangen in Althütte zu spielen, dann bin ich über Umwege nach Sulzbach gelangt und jetzt diese Saison zum SV Kaisersbach gewechselt. Hakan hat mich gefragt, ob ich mich dem Team anschließen möchte und deshalb hab ich mich dafür entschieden nach Kaisersbach in die Landesliga zu gehen.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese Saison?



Du kannst noch erzählen, was du beruflich machst machen möchtest? Oder hast du abseits von Fussball interessante Hobbys?



Neben dem Fußballspielen gehe ich noch sehr gerne Fahrradfahren und beruflich möchte ich mal zur Polizei gehen



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Aus der Umgebung mag ich den FV Sulzbach ganz arg, weil ich dort in der Jugend gespielt hab und im Profifußball mag ich den FC Bayern und Barcelona sehr.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Für mich ist Weihnachten einfach eine wunderschöne Zeit, in der man viel mit Freunden und Familie unternehmen kann. Für das Jahr 2023 wünsche ich mir, dass es ein erfolgreiches und besonderes Jahr wird.