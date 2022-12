"Türchen Nummer 16"

Hinter Türchen Nummer 16 verbirgt sich ein weiterer Spieler, bei dem das fußballerische Talent in der Familie liegt. Unsere 20-Jährige Nummer 16, Liburn Memeti.



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Und wie siehst du deinen ganz persönlichen Saisonverlauf bisher?



Momentan geht es mir eigentlich sehr gut, bis auf, dass ich leicht erkältet bin, passt alles so weit bei mir. Im Fußballerischen fehlt noch das eine Etwas bei mir. Ich bin nicht ganz fit. Vielleicht so bei 80–85 %. Ich merke auf jeden Fall, da geht noch viel mehr und zu meinem Saisonverlauf ist es etwas schwierig. Ich hatte ab und zu mal hier und da eine Verletzung und dann war ich krank. Hatte jetzt nicht so viel Spielzeit, hab aber oft meine Chancen bekommen und möchte auf jeden Fall noch mehr reißen. Ich bin dabei, mich anzustrengen und besser zu werden.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Wie ich nach Kaisersbach gekommen bin, ist eigentlich echt eine gute Frage. Ich hab davor bei den Sportfreunden Hall gespielt und mein Vater hat mir von Kaisersbach erzählt, dass sie recht stark wären und recht weit vorne mitspielen und von der Ligahöhe her ist das ja auch mega gut für die Region. Der SVK war in der letzten Saison ja noch mit Schwäbisch Hall in einer Liga und bei mir wäre dann der Schritt in den Herrenbereich gekommen. In Schwäbisch Hall hätte ich keine Spielzeit bekommen und ich will und brauche meine Spielzeit, sonst macht Fußball keinen Spaß. Und dadurch, dass mein Vater mich darauf angesprochen hat und der Trainer von Schwäbisch Hall Thorsten Schift mit dem alten Kaisersbacher Trainer Leo Gijni Kontakt hatte, hieß es halt zu mir, dass ich in Kaisersbach offene Türen hätte und meine Chance bekommen würde.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. auch schon im Hinblick auf nächste Saison?



Meine persönlichen Ziele in Kaisersbach sind auf jeden Fall, dass ich die Mannschaft weiterbringe und dass ich der Mannschaft so gut ich kann helfe. Ich merke auch schon im Vergleich zur letzten Saison, dass ich mich verbessert habe im Spielerischen und was die Ruhe angeht am Ball und für die nächste Saison hoffe ich wir bleiben weit oben in der Tabelle. In den Top 6 bleiben wäre schon schön und wenn alles gut läuft vielleicht sogar in die Top 3.



Du kannst noch erzählen, was du beruflich machst? Oder hast du abseits von Fussball interessante Hobbys?



Ich mache beruflich eine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker und bin grade im 3. Lehrjahr. Man versteht sich in der Firma sehr gut. Neben dem Fußball bin ich viel mit Freunden unterwegs und auch mit denen gehe ich immer mal wieder kicken oder Basketball spielen.



Und wie ist das so, wenn die Schwester in der Frauen-Bundesliga spielt?



Ja, meine Schwester spielt Frauen Bundesliga in Hoffenheim und sie ist auch mega stark und finde krass, dass sie sowas erreicht hat und ich bin auch mega stolz auf sie. Manchmal realisiere ich es auch gar nicht richtig, dass meine Schwester das geschafft hat. Wenn ich so darüber spreche, ist es für mich halt normal. Von klein auf spiele ich schon mit meiner Schwester Fußball und sie war immer eine starke Spielerin, die auch rausgestochen hat aus der Menge, sodass alle immer gesagt haben "Oh mein Gott, wer ist das?" und so. Es ist auf jeden Fall cool, so jemanden in der Familie zu haben.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Ich hab außer Kaisersbach eigentlich gar keine richtigen Lieblingsvereine. Wo ich hin und wieder mal reinschaue, ist Fichtenberg, weil ich in der Jugend dort gespielt habe und viele Freunde von mir dort spielen. Auch bei ehemaligen Mitspielern schaue ich immer mal wieder, was die so machen, aber ich habe jetzt keinen richtigen Lieblingsverein.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Weihnachten bedeutet für mich nicht besonders viel, weil ich im Islam aufgewachsen bin und bei uns feiert man Weihnachten nicht. Ich wünsche aber jedem eine schöne Weihnacht und für 2023 viel Gesundheit und ich hoffe, alle erreichen das, was sie erreichen möchten.