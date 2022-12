"Türchen Nummer 15"

Hinter Türchen Nummer 15 verbirgt sich der Spieler, der fast immer ein D zu viel im Namen hat. Er ist 24 Jahre jung und unsere Nummer 13, Edmon Lickaj.



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Und wie siehst du deinen ganz persönlichen Saisonverlauf bisher?



Privat gehts mir gehts eigentlich gut. Fußballerisch gehts mir nicht so gut, denn ich bin momentan verletzt. Ich hab mir eine Zerrung zugezogen am hinteren Oberschenkel. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal 10 Tage pausieren. Leider habe ich sehr wenig gespielt bisher, da ich immer wieder Rückschläge hatte mit Verletzungen und Corona, aber ich bin mir sicher, dass ich in der Rückrunde mehr Spielzeit bekomme.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie bist du nach Kaisersbach gekommen?



Ich hab angefangen beim SV Winnenden bei den Bambini. In der E Jugend bin ich zum Sonnenhof dann zu Backnang und in der A-Jugend nach Freiberg. Ich musste dann 1,5 Jahre Pause machen aufgrund einer Rückenverletzung bin ich dann in die Bezirksliga in die zweite Mannschaft von Pfedelbach. Kurz danach bin ich zum Großen Alexander gewechselt, weil ich nicht mehr in einer Zweiten spielen wollte und von dort hat mich Hakan dann nach Kaisersbach geholt.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese Saison?



Meine persönlichen Ziele in Kaisersbach sind dafür bekannt zu werden alles für den SVK zu geben auf dem Platz und natürlich viel Spielzeit. Natürlich auch viel Spaß und möglichst viele Siege. Es kann in der Rückrunde, wenn ich verletzungsfrei bleibe, nur besser werden.



Du kannst noch erzählen, was du beruflich machst? Oder hast du abseits von Fußball interessante Hobbys?



Ich arbeite momentan als Fachkraft für Lagerlogistik in einem Stahlbetrieb. Ich bin der, der die LKWs lädt dort. Abseits des Fußballs verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie und mit meiner Freundin. Wir gehen oft essen und reisen gerne. Neue Städte und Länder zu erkunden, ist immer was Besonderes. Unser nächstes Ziel ist vielleicht Mexiko.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Mein Lieblingsverein ist der FC Arsenal. Der Verein hat eine große Geschichte und eine tolle Mannschaft und führen ja auch gerade wieder die englische Premier League an, was mich sehr freut.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Weihnachten heißt, dass man zusammen ist, mit der Familie viel isst und Zeit verbringt. Dann gibts auch noch schöne Geschenke und man schaut Weihnachtsfilme. Für 2023 wünsche ich mir Gesundheit, dass ich viele Trainings und Spiele mitmachen kann und viel Spaß am Fußball habe und die Mannschaft unterstützen kann.