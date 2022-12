"Türchen Nummer 14"

Weiter geht es auf der 14 mit einem Spieler aus unserer Zentrale. Unser 21 Jahre junger Ballverteiler mit der Nummer 14, Tom Berger.



Wie geht es dir momentan? Wie war deine Saison bisher?



Mir geht’s sowohl privat als auch fußballerisch echt gut, ich kann wirklich nicht klagen. Zu meinem Saisonverlauf: Ich war zwischendurch mal 3 oder 4 Wochen krank als ich aus dem Urlaub kam, hab mich aber jetzt Gott sei Dank gut erholt. Ich bin gesund, bin fit, hab in den letzten beiden Spielen je eine Bude gemacht und hoffe, ich kann so weitermachen.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



In der Jugend habe ich vor allem viele Jahre beim FSV Waiblingen und Normannia Gmünd gespielt, bevor ich dann für das letzte A-Jugend- und erste Aktiven-Jahr zum SV Fellbach gewechselt bin. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass so direkt aus A-Jugend raus in einen 33-Mann-Kader in die Verbandsliga zu gehen vielleicht zu dem Zeitpunkt einen Tick zu früh für mich kam. Parallel hat mich schon die gesamte A-Jugend hindurch, über Jahre also, der damalige Trainer von Kaisersbach Leo Gjini immer wieder angerufen und irgendwann hat nach dem Verbandsliga-Jahr dann einfach alles gepasst und ich hab mich dann für Kaisersbach entschieden und das war eine absolute Megaentscheidung. Ich fühle mich sowohl fußballerisch als auch menschlich absolut wohl und bin deswegen bis heute echt unfassbar froh über den Wechsel.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese Saison?



Meine persönlichen Ziele sind es, für die Mannschaft so wichtig wie möglich und ein Leistungsträger zu sein und ihr so viel wie nur möglich zu helfen. Ich möchte mich einfach von Woche zu Woche weiterentwickeln und kann mir von den erfahrenen Spielern noch so viele Dinge abschauen, um meine Defizite bei mir zu schließen. Außerdem will mich fürs Team natürlich auch hinter der Bar und in der "Kantine" auf der Tanzfläche weiterentwickeln. Liebe Grüße an Matze. Bei den mannschaftlichen Zielen steht aufgrund der unfassbar vielen Absteiger über allem erstmal der Klassenerhalt. Die Liga ist so eng, selbst von einer hohen Platzierung darf man sich, glaube, ich nicht blenden lassen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wenn alle fit bleiben und die Mannschaft voll mitzieht, auf jeden Fall Top 5, vielleicht sogar Top 3 drin ist.



Du bist ja einer unserer Studenten im Team. Was studierst du und was möchtest du mal werden? Und was machst du,wenn du mal nicht am Kicken oder Lernen bist?



Im Moment studiere ich an der Uni Stuttgart Gymnasiallehramt in den Fächern Deutsch und Sport, ab dem Master dann als 3. Fach noch Latein. Meine Hobbies sind tatsächlich sehr viel Fußball, wenig anderes. Ansonsten wohne ich mit meinen 3 besten Kumpels in einer WG in Canstatt, uns fällt da täglich schon genug Unsinn ein.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Ich war mal für eine sehr lange Zeit VfB-Fan, einfach, weil es einem auch so anerzogen wurde. Aber das hat der Verein, die Mannschaft und alles drumherum zwischendurch mir sehr erfolgreich ausgetrieben. Seit Klopp da ist, bin ich aber ziemlicher Liverpool-Fan. Ansonsten bin ich am Spieltag immer Fan von den Bundesliga-Mannschaften, von denen ich die Spieler bei Kickbase habe. Im Amateur-Bereich hege ich stets Sympathien für die Normannia aus Gmünd, da ich dort in der Jugend viele Jahre eine sehr gute Zeit hatte.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Ich bin echt ein großer Weihnachtsfan, weil man die ganzen Feiertage bis hin zu Silvester mit Familie und Freunden verbringt. Für 2023 wünsche ich mir ganz standardmäßig Gesundheit. Egal ob fußballerisch oder privat, ohne die geht einfach nichts. Außerdem will ich nächstes Jahr sowohl persönlich als auch mit dem SV Kaisersbach meine sportlichen Ziele erreichen und vielleicht bekomme ich ja nächstes Jahr schon meinen Bachelor hin.