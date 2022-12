"Türchen Nummer 13"

Hinter Türchen Nummer 13 verbirgt sich unser 30 Jahre junger Mittelstürmer, Freund und Helfer. Unsere Nummer 18, Phillipp Kees



Wie geht’s es dir momentan? Privat und fußballerisch?



Im Moment geht es mir gut. In privater Hinsicht habe ich neben dem Beruf nochmal ein Studium (Angewandte Trainingswissenschaft und Sport) begonnen und bin damit bisher sehr zufrieden. Fußballerisch bin ich gerade noch dabei, die Trainer B-Lizenz zu machen und sollte mit der irgendwann Anfang nächsten Jahres fertig sein. Ansonsten ist die Stimmung in der Mannschaft sehr gut und man geht gerne ins Training.



Wie siehst du deinen ganz persönlichen Saisonverlauf bisher?



Zu Beginn der Saison hatte ich noch mit Beschwerden am Knöchel zu kämpfen, bin deshalb später in die Vorbereitung eingestiegen und musste zwischenzeitlich auch nochmal einige Spiele aussetzen. Mittlerweile fühle ich mich ganz gut, der Knöchel hält und die Leistungen waren dann auch wieder besser. Für die Rückrunde will ich auf jeden Fall fitter sein und muss daran arbeiten die Chancen effektiver zu verwerten, dann schauen wir am Ende der Runde, ob man mit dem Ergebnis zufrieden sein kann, aktuell bin ich es noch nicht, da es noch zu viel Luft nach oben gibt.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Mein fußballerischer Werdegang ist schnell erzählt. Meine komplette Jugend habe ich beim FC Oberrot verbracht. Im Herrenbereich habe ich dann bis 2019 beim FC Oberrot gespielt und bin dann zur Saison 19/20, nach dem Aufstieg des SVK in die Landesliga hierher gewechselt. Der Kontakt kam damals über Leo und Josip Duric zustande. Mit dem FCO haben wir damals lange gegen den SVK in der Bezirksliga gespielt.



Wie sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese Saison?



Ich möchte auf und neben dem Platz so viel Spaß wie möglich beim Fußball haben. Da es meistens mehr Spaß macht, wenn man erfolgreich ist, hoffe ich, dass wir so erfolgreich wie möglich sind und nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden.



Hast du Hobbys neben dem Fußball?