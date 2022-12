"Türchen Nummer 12"

Wir bleiben in der Familie Kugler. Der "wahrscheinlich beste Linksverteidiger der Liga" und der zwei Jahre jüngere Bruder von Toast verbirgt sich hinter dem 12. Türchen. Unsere Nummer 26, Matthias Kugler.



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch? Wie zufrieden bist du mit dem Saisonverlauf?



Ich sage immer, schlechten Leute geht es immer gut. Privat ist alles super. Frau, Familie, Freunde und Job passt wie die Faust auf das Auge. Der Saisonverlauf passt eigentlich auch ganz gut, wenn man sieht, wie viele Spieler Woche für Woche ausfallen. Mit mehr Konstanz im Kader wären evtl. ein paar Punkte mehr auf der haben Seite.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Ich war bis zur B-Jugend bei der SpVgg Kirchenkirnberg und bin in der A-Jugend dann zum VfR Murrhardt. Als ich dann in den Herrenbereich kam, bin ich zurück nach Kirchenkirnberg für zwei Jahre. Dann war ich vier Jahre in Fornsbach und fünf Jahre in Kaisersbach. Fornsbach hat mich dann nochmal für eine Saison zurück gelockt, aber dann bin ich wieder beim SVK gelandet und jetzt wieder seit vier Jahren hier. Man könnte sagen, der schöne Skilift hat mich nach Kaisersbach gezogen.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. nächste Saison?



Mein persönliches Ziel ist es immer 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Das Ziel mit der Mannschaft ist es sich stets weiterzuentwickeln und natürlich bei jedem Spiel die 3 Punkte zu holen. Ziele für die Zukunft stecke ich mir keine, im Sport kann zu viel passieren.



Was machst du denn beruflich? Und wie verbringst du deine Zeit außerhalb des Fußballs? Ich hab gehört, du hättest ungewöhnliche Haustiere.



Beruflich arbeite ich zu 80 % für die Vitalwelt-Apotheke im Homecare Bereich (Wundversorgung, enterale Ernährung, Stomaversorgung) und 20 % im Haus Brucker ein Heim für chronisch psychisch kranke Menschen. Meine Hobbys sind Skifahren, Radfahrern, auf Partys gehen und fast alle Sportarten im TV verfolgen, die es so gibt. Meine Frau und ich haben tatsächlich 2 Schildkröten. Die hören auf die Namen Schweini und Schildi.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Ich bin ein Fan vom BVB. Es ist einfach stark wie sie Jahr für Jahr immer wieder junge Spieler finden und zu absoluten top Spielern machen. Natürlich sind die Fans und das Stadion mit der gelben Wand auch einzigartig.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Weihnachten bedeutet für mich Zeit mit der Familie verbringen und einfach mal abschalten vom Alltag. Persönlich wünsche ich mir für das Jahr 2023, dass es mal ein Jahr wird ohne eine Pandemie, Krieg, Energie Krise und natürlich durch meinen Beruf, dass die Politiker endlich ihren Arsch hochkriegen und Pflegekräfte egal, ob im Krankenhaus/Pflegeheim/ambulanten Dienst usw. fair bezahlen, für gute Arbeitsbedingungen sorgen, damit auch eine gute Versorgung der Hilfsbedürftigen gewährleistet ist. Das ist nämlich aktuell nicht der Fall. Da hilft auch kein Klatschen für Pflegekräfte.