"Türchen Nummer 11"

Auf der Nummer 11 steht die rechte Hand vom Chef und der Mann für die bewegten Bilder. Unser 35 Jahre junger Co-Trainer, Torsten "Toast" Kugler.



Wie geht es dir momentan? Und wie zufrieden bist du mit dem Saisonverlauf bisher?



Privat geht niemand was an! Mit am Saisonverlauf bin ich ganz zufrieden, aber 2 bis 3 Punkte mehr hätten es ruhig sein können.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Verschiedene Jugendmannschaften beim SC Fornsbach bzw. SGM Rottal, Co-Trainer der aktiven Mannschaft in Fornsbach und jetzt im zweiten Jahr Co-Trainer der ersten Mannschaft in Kaisersbach. Nach Kaisersbach bin ich durch Leo Gjini gekommen, der brauchte jemanden zum Aufnehmen und Schneiden der Videos zur Spielanalyse und Hakan wollte mich dann behalten.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese Saison?



Aufgrund der speziellen Konstellation in der Landesliga mit bis zu acht Absteigern ist der Klassenerhalt das oberste Ziel, das so schnell wie möglich erreicht werden sollte. Persönlich will ich mich als Trainer weiterentwickeln, um Hakan im Trainings- und Spielbetrieb noch mehr Unterstützung leisten zu können.



Du bist ja Lehrer im normalen Leben. Was hast du denn studiert und was sind deine Hobbys, wenn du mal nicht in der Schule oder auf dem Fußballplatz stehst?



Na ja, zur Tätigkeit als Lehrer weiß doch jeder wie das läuft: Vormittags recht und Nachmittags frei. Studiert hab ich Sport, Geschichte und Chemie in Heidelberg. Ein spezielles Hobby hab ich jetzt nicht, außer dass ich super viel Sport mache wie z. B. Radfahren, Laufen, Skifahren und Surfen. Die Liste ist lang.



Wie kommst du zu deinem Spitznamen?



Gute Frage. Den hab ich schon seit am Kindergarten. Aber ich weiß nimmer, wie es dazu kam.



Wie ist das so seinen eigenen Bruder zu trainieren?



Nichts Besonderes. Wir stehen schon den Großteil unseres Lebens zusammen auf am Sportplatz. Früher als Mitspieler, jetzt als Trainer und Spieler. Im Training oder Spiel ist er für mich ein Spieler wie jeder andere auch, da mache ich keine Unterschiede. Außerdem spielt er eh 100 Mal besser als ich, sodass er meine Tipps nicht braucht.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Als Schwabe natürlich der VfB Stuttgart. Sonst mag ich Mannschaften, die viel Mentalität aufs Feld bringen. SC Freiburg, Liverpool oder jetzt Union Berlin.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Weihnachten ist Familien- und Freundezeit. Alles läuft etwas ruhiger ab. Fürs neue Jahr ist mein persönlicher Wunsch, einfach nur Gesundheit. Der Rest kommt dann schon.