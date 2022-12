"Türchen Nummer 10"

Hinter Türchen Nummer 10 verbirgt sich ein Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch zum heutigen 22. Geburtstag an unsere Nummer 8, Altin Collaku.



Wie geht es dir momentan? Wie war deine persönliche Saison bisher?



Momentan geht es mir sehr gut und ich bin glücklich darüber, dass ich wieder voll im Training dabei sein kann. Das war ja am Anfang der Saison leider nicht der Fall, da ich viel ausgefallen bin, wegen Krankheit und leichten Blessuren. Deswegen kann ich leider nicht zufrieden sein mit meinem persönlichen Saisonverlauf.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Ich habe im Herrenbereich mit 17 Jahren bei der FC Viktoria Backnang angefangen. Nach einem Jahr bin ich dann zum SSV-Steinach-Reichenbach gewechselt, da hatte ich dann drei sehr tolle Jahre. Durch den ersten Kontakt mit unserem Trainer Hakan Keskin, bin ich dann das erste Mal mit dem SVK in Kontakt gekommen. Durch die höhere Liga sowie die Perspektive hier den nächsten persönlichen Schritt machen zu können, habe ich mich dann für den SVK entschieden.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese Saison?



Nach dem etwas holprigen Start für mich persönlich möchte ich jetzt erstmal von größeren Krankheiten oder Verletzungen verschont bleiben. Jetzt wo ich wieder regelmäßig am Training teilnehmen kann, möchte ich Gas geben und in Zukunft eine wichtigere Rolle in der Mannschaft einnehmen. Ich finde, aktuell sind wir als Team auf dem richtigen Weg, was die Ergebnisse und die tabellarische Platzierung angeht. Wenn wir so weitermachen, denke ich, dass man zum Ende der Saison zwischen Platz fünf und sieben stehen kann.



Was machst du denn beruflich? Und was machst du gerne in deiner Freizeit wenn du nicht auf dem Fussballplatz stehst?



Neben dem Fußball und der Arbeit als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei der Debeka, mache ich gerne Urlaub und lasse keine Partie Schach oder Poker aus.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Mein Lieblingsverein ist der FC Bayern München, da ich in eine FC Bayern Familie eingeboren wurde und die Stadt München meine Lieblingsstadt in Deutschland ist. Natürlich aber auch wegen den Legenden, die beim FCB unter Vertrag standen und dem guten Fußball mit dem Ball, den der FCB spielt, da ich persönlich auch lieber mit dem Ball spiele als gegen den Ball.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Ich finde, Weihnachten ist immer eine schöne Möglichkeit, mit Freunden und Familie Zeit zu verbringen, persönlich merke ich auch in der Weihnachtszeit, was mir wichtig ist. Für 2023 wünsche ich mir ein erfolgreiches Jahr beruflich und sportlich, sowie ein gesundes und ein Jahr voller schönen Momente.