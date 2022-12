"Türchen Nummer 1"

Den Anfang macht unser Torhüter. Er ist 27 Jahre jung, unser großer Rückhalt und unsere Nummer 1, Walter Timo "Chald" Duschek.



Wie gehts dir denn momentan? Also privat und fußballerisch. Wie war dein ganz persönlicher Saisonverlauf bisher?



Mir gehts privat sehr gut, ich bin glücklich und zufrieden, das ist das Wichtigste. Fußballerisch waren die letzten Tage schwieriger für mich, da ich mich ja gegen Obersontheim an der Schulter verletzt hab. Mit meinem persönlichen Saisonverlauf bin ich zufrieden. Ich fand, ich spiele eine sehr gute Saison, hab auch ausgesprochen gute Spiele drin gehabt, was mich aber etwas am Saisonverlauf stört, sind die Gegentore, die wir kriegen. Also es hat sich jetzt gefangen, aber wir haben am Anfang viele unnötige Gegentore bekommen und jetzt aktuell, mit Platz 6 können wir sehr zufrieden sein.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Also ich hab beim SV Pfahlbronn angefangen und bin in der D Jugend für 3 Jahre zu Normannia Gmünd und bin in der B-Jugend zum VfR Aalen. Nach der Jugend bin ich zur TSG Hofherrenweiler für drei Jahre und dann wieder zurück nach Gmünd für ein Jahr. Dann kam der Kontakt zu Leo und Josip Duric und nach ein paar Gesprächen haben die beiden mich überzeugt zum SVK zu kommen und jetzt bin ich seit 5 Jahren hier.

Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. nächste Saison?



Meine persönlichen Ziele sind jede Saison eigentlich dieselben. Ich möchte so viele Spiele wie möglich zu null spielen, das ist als Torwart immer so ein Ziel. Darüber hinaus der Mannschaft Sicherheit und ein gutes Gefühl hinten raus geben. Meine Ziele mit dem Team? Ich denke, wir haben einen sehr guten Kader dieses Jahr und jetzt auch nach dem Umbruch finden wir gut zusammen. Am Anfang war es etwas schwieriger für uns mit der nie gleich bleibenden Mannschaft, aber mittlerweile haben wir gut zusammengefunden und ich denke, wir können mit der Mannschaft die Top5 oder Top6 erreichen. Jetzt mitten in der Saison schon auf die Nächste zu schauen. Ich möchte mich einfach jetzt auf diese Saison konzentrieren und über nächste Saison können wir ja am Saisonende nochmal reden.



Wie verbringst du deine Zeit neben dem Fußball?



Neben dem Fußball reisen meine Freundin und ich sehr gerne. Da fällt die ein oder andere Reise aber leider auf ein Wochenende, was meinem Trainer dann nicht ganz so gut gefällt. Abseits davon interessiere ich mich sehr für US-Sport und schaue viel Basketball aus der NBA oder Football aus der NFL und weniger Fußball, was mich wohl etwas von meinen Fußballerkollegen unterscheidet.



Wie kommst du zu deinem Spitznamen?



Das kann ich dir aus dem Stegreif so gar nicht beantworten. Mein Spitzname ist sehr weit weg von meinem bürgerlichen Namen und da ist es schwer eine Verbindung für Außenstehende zu erkennen. Da müsste ich mal meinen Bruder fragen, der hat damit angefangen mich Chald zu nennen.