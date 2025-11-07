Tündern vs. Bruchhausen-Vilsen: Abstiegskrimi auf Kunstrasen

In der Landesliga Hannover steht am Samstag (15 Uhr) ein echtes Kellerduell an. Der Tabellenfünfzehnte HSC BW Schwalbe Tündern empfängt am 16. Spieltag den Tabellensechzehnten SV Bruchhausen-Vilsen. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf und benötigen dringend Punkte, um im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben.

Tündern unterlag zuletzt knapp mit 0:1 beim TSV Mühlenfeld und kassierte damit die zweite Niederlage in Folge. „Aufgrund der tabellarischen Konstellation dürfte für beide Mannschaften nur ein Sieg zählen“, sagte Trainer René Hau. „Nach unserer unglücklichen Niederlage in Mühlenfeld möchten wir auf dem Kunstrasen gerne an den Erfolg gegen Bavenstedt anknüpfen und die Punkte in Hameln behalten! Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und die Mannschaft ist heiß auf das Spiel.“

Personell muss Tündern erneut auf Spieler verzichten. „Leider müssen wir den ein oder anderen Spieler verletzungsbedingt ersetzen. Aber diese Ausfälle haben wir zuletzt gut aufgefangen. Wir gehen optimistisch ins Spiel und werden alles reinhauen, was wir zu bieten haben“, so Hau.

Auch der SV Bruchhausen-Vilsen steht unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Torsten Klein verlor die letzten drei Partien, zuletzt mit 3:5 beim TSV Godshorn. Trotz mehr Spielanteilen und zahlreicher Chancen kassierte Bruchhausen-Vilsen fünf Gegentore. Klein war enttäuscht, richtet den Fokus aber nach vorn: „Wir wollen mit aller Entschlossenheit versuchen, das Spiel zu gewinnen.“