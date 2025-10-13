Tündern verkauft sich teuer, bleibt aber punktlos

Der HSC BW Schwalbe Tündern hat sich beim Oberliga-Absteiger Arminia Hannover teuer verkauft, musste sich aber am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Trotz einer couragierten Vorstellung und einer frühen Führung blieb die erhoffte Überraschung im Rudolf-Kalweit-Stadion aus.

Tündern erwischte einen Start nach Maß. In der zwölften Minute traf Kaan Gündüz nach einem schnell vorgetragenen Angriff zum 1:0. „Leider hat diese Führung nicht lange Bestand“, sagte Trainer René Hau. Nur fünf Minuten später glich Aron Gebreslasie für Arminia aus – aus Tünderaner Sicht jedoch „abseitsverdächtig“.

„Es war über weite Strecken der Partie ein kampfbetontes Spiel, das sich zwischen den Sechzehnern abgespielt hat“, berichtete Hau. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, klare Torchancen blieben Mangelware.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen, ehe Arminia in der 71. Minute nach einem weiten Einwurf erneut durch Gebreslasie zuschlug. Tündern warf in der Schlussphase alles nach vorn – die beste Gelegenheit vergab Luca Kleinschmidt per Kopf nur knapp.

„In einer ausgeglichenen Partie hat am Ende das wahrscheinlich clevere Team gewonnen“, fasste Hau zusammen. „Auch wenn ein Punkt für uns nicht unverdient gewesen wäre.“

Nach der knappen Niederlage bleibt BW Schwalbe Tündern mit fünf Punkten Tabellenletzter. Dennoch zeigt die Formkurve leicht nach oben: Erstmals seit Wochen gelang es, über weite Strecken stabil aufzutreten und bis in die Schlussphase um Punkte mitzuspielen.

Am kommenden Spieltag trifft Tündern auf den TSV Barsinghausen – eine weitere Gelegenheit, endlich wieder zu punkten und die kleine Leistungssteigerung in Zählbares umzuwandeln.

SV Arminia Hannover – HSC BW Schwalbe Tündern 2:1

SV Arminia Hannover: Dominik Grimpe, Yannick Bahls, Vladyslav Pronko, Justin Grete, Ahmed Belgacem, Malik Dieudonne Mamadou, David Sitzer (80. Aleksejs Petrovs), Anis Nehme, Lukas-Nigel Nensel (56. Shin Akimoto), Frank Emeka Munu (87. Abdulmalik Abdul), Aron Gebreslasie - Trainer: Henrik Larsen

HSC BW Schwalbe Tündern: Kolja Kowalski, Christiano Figueiredo Santos, Robin Hanus (80. Lorenco Rebic), Kaan Gündüz (69. Dominic-Dennis Heitmann), Ugur Aydin, Tom Schieb, Alen Kestic, Sinan Korkmaz, Julian David (56. Bartosz Palm), Luca-Nils Kleinschmidt, Niklas Berndt - Trainer: Rik Balk

Schiedsrichter: Tom Ehlers

Tore: 0:1 Kaan Gündüz (12.), 1:1 Aron Gebreslasie (17.), 2:1 Aron Gebreslasie (71.)