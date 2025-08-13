Tündern und Mühlenfeld kommen unter die Räder, Barsinghausen spät

Am gestrigen Dienstag bestritten die Teams der Landesliga Hannover die erste englische Woche der noch jungen Saison. Für Arminia Hannover und Newroz Hildesheim wurde der Fehlstart perfekt gemacht. Auf der anderen Seite feierte Halvestorf-Herkendorf einen perfekten Einstand nach dem Aufstieg..

Nach dem Pokalaus lief das erste Ligaspiel des Aufsteigers SSG Halvestorrf-Herkendorf besser. Zur Pause stand es zwar nur 0:1, doch im zweiten Durchgang legte der Aufsteiger los, wie die Feuerwehr. Im Endeffekt gewann man mit 6:1, wobei die beiden Neuzugänge Alexander Manka und Christopher Katunda-Nakahosa doppelt trafen.

Im Derby lief es von Beginn an sehr gut für die Gäste. Eilvese, einer der Top-Favoriten auf den Titel, untermauerte von Beginn an die Ambitionen und so traf Mohamad Saade nach vier Minuten zum 0:1. Noch vor der Pause legte Rodi Celik nach. Spätestens als Erhan Yilmaz Pere Elfmeter traf, war der Auswärtssieg perfekt und Eilvese feierte den zweiten Sieg der Saison.

Das einzige Remis des Spieltags lieferten sich der SV Bavenstedt und Ramlingen-Ehlershausen. Bereits nach sechs Minuten erzielte Sandro Padial das 1:0, was kurz nach der Pause durch Hannes Müller ausgeglichen wurde. Bavenstedt nun seit drei Spielen ungeschlagen gegen Ramlingen-Ehlershausen.

Im ersten Spiel der Saison verlor Iraklis Hellas Hannover unglücklich mit 2:3. Nun konnten die Hannoveraner das gleiche Ergebnis auf eigener Seite einfahren. Dabei lag man bereits nach 24 Minuten mit 2:1 zurück. Vor der Pause erzielte Sotirios Panagiotidis noch den Ausgleich und Joshua Tawahen drehte kurz nach dem Seitenwechsel die Partie endgültig. Für Aufsteiger Godshorn die zweite Niederlage in Serie.

Viele hatten Arminia Hannover vor der Saison als Titelfavoriten auf dem Zettel, doch nun startete der Oberliga-Absteiger fatal in die Saison. Nachdem Hammed Obisesan und Yannick Bahls trafen, sah es nach einem Remis aus, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Luca Ritzka zum viel umjubelten Siegtreffer des TSV Barsinghausen, die indes den zweiten Sieg feierten.

Ähnlich, wie bei Arminia Hannover, sieht es auch bei Newroz Hildesheim aus. Sie gelten als Titelfavorit und kamen nun bei Aufsteiger Germania Ochtersum etwas unter die Räder. Christian Engel sorgte mit einem Doppelschlag für die 2:0-Führung vor der Pause. Daniel Klages und Niklas Preußner legten nach und der Heimsieg war perfekt. Lediglich der eingewechselte Kamil Jermakowicz erzielte den Ehrentreffer, doch Ochtersum feierte den ersten Sieg.

Acht Spiele in Serie konnte der OSV Hannover nicht mehr gegen Krähenwinkel/Kaltenweide gewinnen, doch diese Serie nahm am gestrigen Dienstagabend ein Ende. Noah Manke traf für den OSV. Colin Piepenbrink glich nach 77 Minuten aus und es sah nach einem Remis aus. Ganz spät in der Partie konnte Oskar Morling per Elfmeter den Siegtreffer erzielen und der OSV bejubelte endlich wieder einen Sieg gegen den TSV K/K.