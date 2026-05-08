Tündern steigt aus der Landesliga ab: Zweiter Absteiger steht fest

Der HSC BW Tündern steht als zweiter Absteiger aus der Landesliga Hannover fest. Nachdem in der Woche sowohl die SSG Halvestorf als auch der TSV Godshorn ihre Nachholspiele gewinnen konnten, ist der Rückstand für die „Schwalben“ nicht mehr aufzuholen.
Bereits zuvor hatte sich der Abstieg des Tabellenletzten VfR Germania Ochtersum abgezeichnet. Nun folgt mit Tündern der zweite feststehende Absteiger der Liga.
Entscheidend waren die Ergebnisse der Konkurrenz. Die SSG Halvestorf gewann überraschend deutlich mit 4:0 gegen den Tabellendritten SV Ramlingen-Ehlershausen und sammelte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Parallel erfüllte auch der TSV Godshorn seine Pflichtaufgabe und setzte sich klar mit 5:0 gegen Schlusslicht VfR Germania Ochtersum durch.
Damit steht fest, dass der HSC BW Tündern den Gang in die Bezirksliga antreten muss. Für den Verein endet damit eine vierjährige Zugehörigkeit zur Landesliga Hannover. Noch vor wenigen Jahren spielte Tündern deutlich höherklassig. In der Saison 2021/22 gehörte der HSC BW Tündern noch der Oberliga an. Nun folgt nach mehreren Jahren in der Landesliga der sportliche Rückschlag.
Auch für den VfR Germania Ochtersum endet die erste Landesliga-Saison nach dem Aufstieg direkt wieder mit dem Abstieg. Der Verein war erst vor dieser Spielzeit in die Liga aufgerückt.