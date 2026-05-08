Tündern steigt aus der Landesliga ab: Zweiter Absteiger steht fest Der HSC BW Tündern muss nach vier Jahren die Landesliga Hannover verlassen. Durch die Siege der Konkurrenz steht der Abstieg nun endgültig fest. von SN · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

Symbolbild HSC BW Tündern – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der HSC BW Tündern steht als zweiter Absteiger aus der Landesliga Hannover fest. Nachdem in der Woche sowohl die SSG Halvestorf als auch der TSV Godshorn ihre Nachholspiele gewinnen konnten, ist der Rückstand für die „Schwalben“ nicht mehr aufzuholen.

Bereits zuvor hatte sich der Abstieg des Tabellenletzten VfR Germania Ochtersum abgezeichnet. Nun folgt mit Tündern der zweite feststehende Absteiger der Liga. Entscheidend waren die Ergebnisse der Konkurrenz. Die SSG Halvestorf gewann überraschend deutlich mit 4:0 gegen den Tabellendritten SV Ramlingen-Ehlershausen und sammelte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Parallel erfüllte auch der TSV Godshorn seine Pflichtaufgabe und setzte sich klar mit 5:0 gegen Schlusslicht VfR Germania Ochtersum durch.