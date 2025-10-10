Tündern reist ins Rudolf-Kalweit-Stadion

Für den HSC BW Schwalbe Tündern steht am zwölften Spieltag eine besondere Auswärtsaufgabe an: Die Mannschaft von Trainer René Hau gastiert am Sonntag (15 Uhr) im traditionsreichen Rudolf-Kalweit-Stadion bei Oberliga-Absteiger Arminia Hannover.

Tünderns Coach freut sich auf die Atmosphäre, warnt aber vor der Schwere der Aufgabe. „Mit Arminia Hannover reisen wir zu einem Oberligaabsteiger ins altehrwürdige Rudolf-Kalweit-Stadion. Es hat immer seinen eigenen Charme dort zu spielen“, sagt Hau.

Gleichzeitig weiß er, dass die Arminen derzeit schwer zu knacken sind. „Es wird bestimmt nicht einfach, dort zu punkten. Arminia ist sieben Ligaspiele ohne Niederlage, zuletzt davon vier Spiele in Folge ohne Gegentor und stellt aktuell die zweitbeste Defensive der Liga.“ Tatsächlich kassierte der Ex-Regionalligist in elf Partien erst neun Gegentreffer – kein Team verteidigt stabiler, abgesehen von Spitzenreiter Hemmingen.

Trotz der klaren Favoritenrolle der Gastgeber will Tündern seine kleine Aufwärtstendenz fortsetzen. Beim jüngsten 2:2 gegen Germania Ochtersum punktete das Team erstmals nach langer Durststrecke wieder. „Zuletzt ist bei uns ein positiver Trend zu erkennen. Dort wollen wir anknüpfen“, betont Hau.

Vor allem die Effizienz vor dem Tor bleibt ein Thema. „Wenn wir endlich unsere Chancenverwertung verbessern, können wir auch bei Arminia punkten“, so der Trainer. Hoffnung macht dabei Doppeltorschütze Julian David, der gegen Ochtersum beide Treffer erzielte und derzeit als einer der wenigen Lichtblicke im Offensivspiel gilt.

Ausgangslage vor dem Spiel

Während Arminia mit 16 Punkten auf Platz neun rangiert und sich im gesicherten Mittelfeld etabliert hat, steht Tündern mit fünf Zählern weiter auf dem drittletzten Rang. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt aktuell drei Punkte – und genau diese Lücke will Hau in den kommenden Wochen schließen.

Mit einer ähnlich konzentrierten Leistung wie zuletzt und etwas mehr Zielstrebigkeit im Abschluss wäre auch in Hannover eine Überraschung nicht ausgeschlossen.