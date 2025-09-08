Tündern hält lange mit, bleibt aber punktlos

Der HSC BW Schwalbe Tündern hat dem SC Hemmingen-Westerfeld lange Paroli geboten, am Ende aber doch mit 0:2 verloren. Gegen den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer präsentierten sich die Schwalben engagiert, kompakt und zweikampfstark – letztlich aber ohne zählbaren Ertrag.
Beide Mannschaften begannen abwartend. Die Gäste bestimmten zwar das Spielgeschehen, fanden gegen die disziplinierte Tünderaner Defensive aber zunächst kaum Lücken. „Wir haben defensiv ganz ordentlich gestanden“, bilanzierte Tünderns Co-Trainer René Hau. „Unsere Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft und auch in potenziell brenzligen Situationen immer noch ein Bein dazwischen bekommen.“
In einer chancenarmen ersten Hälfte sorgte lediglich ein mutiger Versuch von Luca-Nils Kleinschmidt kurz nach Wiederanpfiff für Aufsehen. Aus rund 40 Metern versuchte er, den weit vor dem Tor postierten Hemminger Keeper zu überlupfen – der Ball strich nur knapp am Kasten vorbei.
Dann schlugen die Gäste eiskalt zu: Nach einem Eckball brachte Niclas Tanner Hemmingen in der 56. Minute mit 1:0 in Führung. „Das war nicht unverdient“, gab Hau ehrlich zu. Das 2:0 folgte wenig später durch einen sehenswerten Distanzschuss von Denis Rosnowski (74.).
Tündern zeigte sich jedoch nicht geschockt und kam noch einmal gefährlich vors Tor. Julian David setzte sich über rechts durch, legte quer auf Sinan Korkmaz – doch dessen Abschluss verfehlte das Ziel knapp. Danach kontrollierte Hemmingen die Partie und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.
„Mit etwas Glück wäre vielleicht ein Punkt drin gewesen“, meinte Hau, betonte aber auch: „Die Hemminger haben das Spiel mit ihrer Qualität und den deutlich höheren Spielanteilen am Ende verdient gewonnen. Aber auf die leidenschaftliche Leistung können wir aufbauen.“Blick auf die Tabelle
Nach fünf Spielen bleibt Tündern bei drei Punkten hängen und steht weiterhin auf Rang fünfzehn. Die Offensivprobleme – fünf Tore in fünf Partien – bleiben ein Thema. Tabellenführer Hemmingen hingegen untermauerte mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel seine Aufstiegsambitionen.
HSC BW Schwalbe Tündern – SC Hemmingen-Westerfeld 0:2
HSC BW Schwalbe Tündern: Kolja Kowalski, Christiano Figueiredo Santos, Ole Heller (71. Ugur Aydin), Dogukan Aksu, Jaden Jerome Geschle, Lorenco Rebic, Abdulqader Aljashi, Bartosz Palm (80. Dominic-Dennis Heitmann), Sinan Korkmaz, Julian David, Luca-Nils Kleinschmidt (63. Grischa Kowalski) - Trainer: Rik Balk - Trainer: René Hau
SC Hemmingen-Westerfeld: David Ndiaye, Justin Hansow (83. Taras Romancenko), Clemens Grage, Denis Rosnowski, Yannick Kranz, Max Zimmermann (73. Marlo Smak), Noah Herhaus, Niclas Tanner (63. Yasin Yildizadoymaz), Luca Joel Warnecke, Adrian Udovicic (60. Ole Bentlage), Alexander Druzhynin (77. Sean Jeske) - Trainer: Tim-Hendrik Hoffmann
Schiedsrichter: Niklas Schumann
Tore: 0:1 Niclas Tanner (56.), 0:2 Denis Rosnowski (74.)