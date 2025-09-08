– Foto: Reinhard Rehkamp

Tündern hält lange mit, bleibt aber punktlos 0:2 gegen Tabellenführer Hemmingen – BW Schwalbe zeigt kämpferisch starke Leistung Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover BW Tündern Hemm-Westerf René Hau

Der HSC BW Schwalbe Tündern hat dem SC Hemmingen-Westerfeld lange Paroli geboten, am Ende aber doch mit 0:2 verloren. Gegen den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer präsentierten sich die Schwalben engagiert, kompakt und zweikampfstark – letztlich aber ohne zählbaren Ertrag.

Beide Mannschaften begannen abwartend. Die Gäste bestimmten zwar das Spielgeschehen, fanden gegen die disziplinierte Tünderaner Defensive aber zunächst kaum Lücken. „Wir haben defensiv ganz ordentlich gestanden“, bilanzierte Tünderns Co-Trainer René Hau. „Unsere Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft und auch in potenziell brenzligen Situationen immer noch ein Bein dazwischen bekommen.“ Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern SC Hemmingen-Westerfeld Hemm-Westerf 0 2 Abpfiff

In einer chancenarmen ersten Hälfte sorgte lediglich ein mutiger Versuch von Luca-Nils Kleinschmidt kurz nach Wiederanpfiff für Aufsehen. Aus rund 40 Metern versuchte er, den weit vor dem Tor postierten Hemminger Keeper zu überlupfen – der Ball strich nur knapp am Kasten vorbei. Dann schlugen die Gäste eiskalt zu: Nach einem Eckball brachte Niclas Tanner Hemmingen in der 56. Minute mit 1:0 in Führung. „Das war nicht unverdient“, gab Hau ehrlich zu. Das 2:0 folgte wenig später durch einen sehenswerten Distanzschuss von Denis Rosnowski (74.).