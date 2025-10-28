Tündern erlebt bitteren Rückfall

„Godshorn hat den Abstiegskampf ganz anders angenommen. Wir hatten keinen Zugriff, haben keine zweiten Bälle bekommen und generell einfach schlecht verteidigt“, zeigte sich Co-Trainer Rik Balk nach dem Schlusspfiff ernüchtert.

Schon nach wenigen Minuten geriet Tündern ins Hintertreffen: Nico Bahrs nutzte einen Ballverlust im Mittelfeld und traf nach nur drei Minuten zum 1:0. Zwar hatte Tom Schieb kurz darauf den Ausgleich auf dem Fuß, und auch Julian David verpasste knapp – doch die Hausherren schlugen gnadenlos zurück.

Binnen sieben Minuten traf Samir Kasumovic doppelt (20., 27.), ehe ein unglückliches Eigentor von Niklas Berndt den frühen Knock-out bedeutete (28.). Zur Pause lag Tündern mit 0:4 zurück, Rik Balk reagierte noch vor der Halbzeit mit einem Dreifachwechsel.

Kleinschmidt trifft doppelt – aber zu spät

Auch nach Wiederanpfiff blieb Godshorn zunächst das dominantere Team. Bahrs erhöhte in der 50. Minute auf 5:0, ehe Luca-Nils Kleinschmidt mit einem Kopfball nach Flanke das 1:5 erzielte (54.).

Nach einer Roten Karte gegen Nick-Luis Detsch (73.) spielte Tündern in Überzahl, doch die Aufholjagd kam zu spät. Zwar markierte Kleinschmidt kurz vor Schluss noch seinen zweiten Treffer (88.), mehr als Ergebniskosmetik war das jedoch nicht.

„Vielleicht sollten wir in Zukunft erst ab der 45. Minute spielen“, meinte Tünderns Sprecher Rudi Sonnemann sarkastisch. „Die erste Halbzeit grenzte an Arbeitsverweigerung, die zweite war dann ein komplett anderes Spiel. Tom Schieb und Luca Kleinschmidt haben sich noch am ehesten gegen die Niederlage gewehrt.“

Tabellenlage bleibt prekär

Durch die deutliche Pleite bleibt der HSC BW Schwalbe Tündern mit acht Punkten auf Rang 15 der Landesliga Hannover, während TSV Godshorn mit nun 13 Zählern etwas Luft im Tabellenkeller gewinnt.

Für Tündern steht damit fest: Will die Mannschaft im Rennen um den Klassenerhalt bleiben, braucht sie dringend Konstanz – und vor allem weniger fehlerhafte erste Halbzeiten.