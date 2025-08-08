Tündern empfängt mit Ramlingen-Ehlershausen einen "sehr starken Gegner

Zwar werden bei Tündern noch einige Spieler Urlaubs/Verletzungs-bedingt fehlen, dennoch werden die Blau-Weißen das erste Spiel der Saison mit "einem starken Kader angehen können." wie Trainer Rene Hau uns mitteilte.

Dass Ramlingen-Ehlershausen ein schwerer Gegner ist, zeigte auch die Vergangenheit. Zuletzt gewann Ramlingen fünf direkte Duelle in Serie. "Wir müssen über die gesamte Spielzeit konzentriert arbeiten und dagegenhalten. Mit Ramlingen haben wir gleich zu Beginn einen sehr starken Gegner:" weiß Rene Hau.

Rückenwind wird es aber geben, denn unter der Woche gewann Tündern mit 2:0 im Bezirkspokal gegen Enzen und zog verdient in die zweite Runde ein. Nicht nur deshalb geht Rene Hau positiv in das erste Saisonspiel: "Wir wollen vor heimischer Kulisse gut in die Saison starten und natürlich versuchen zu punkten. Unsere junge Mannschaft hat viel Potential und es muss unser Ziel sein, dies konstant abzurufen. Damit wollen wir am Samstag beginnen."

Anpfiff ist am Samstag um 15.00 Uhr.