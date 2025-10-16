Tündern empfängt formstarkes Bavenstedt

Die Gäste reisen mit breiter Brust an. Bavenstedt hat sich in den vergangenen Wochen zu einem echten Spitzenteam entwickelt. Unter Trainer Michael Jarzombek gewann der SSV zuletzt auch die engen Spiele – beim 2:1 gegen Godshorn gelang der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. Mit 20 Punkten aus zwölf Partien ist der frühere Oberligist voll auf Kurs.

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern SV 1946 Bavenstedt Bavenstedt 15:00 PUSH

Tünderns Coach René Hau zollt dem Gegner großen Respekt: „Mit Bavenstedt erwarten wir einen wirklich guten Gegner. Die Mannschaft hat viel Qualität und eine gute Mischung im Kader. Sie gewinnen inzwischen auch die engen Spiele und steht verdient auf Platz sechs der Landesliga. Die Entwicklung unter Trainer Michael Jarzombek im letzten Jahr ist schon beeindruckend.“

Dennoch richtet Hau den Fokus klar auf die eigene Mannschaft: „Nichts desto trotz dürfen wir nicht gucken, was der Gegner macht, sondern müssen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren. Die gezeigten Leistungen in den letzten Spielen waren okay. Trotzdem schaffen wir es nicht, dies auch mit Punkten zu belohnen.“

Hoffnung auf den Umschwung

Mit fünf Punkten aus zwölf Spielen steht Tündern weiterhin am Tabellenende, zeigte zuletzt aber zumindest kämpferische Stabilität. Beim 1:2 in Arminia Hannover war das Team nah dran am Punktgewinn, zuvor hatte man beim 2:2 gegen Ochtersum erstmals nach Wochen wieder getroffen.

„Wir müssen an uns selbst glauben und bereit sein, auf dem Platz alles zu geben“, fordert Hau. Gegen das spielstarke und robuste Bavenstedt dürfte einmal mehr die Defensivarbeit der Schlüssel sein – und die Frage, ob Tündern es diesmal schafft, die eigenen Chancen konsequenter zu nutzen.

Ein Punktgewinn gegen das Top-Sechs-Team wäre nicht nur eine kleine Überraschung, sondern könnte auch der dringend benötigte Startschuss für den Kampf um den Klassenerhalt werden.