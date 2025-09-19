– Foto: Reinhard Rehkamp, Detlev Drobe

Tündern empfängt formstarken FC Wunstorf Schwalben hoffen gegen den nächsten Favoriten auf eine Trendwende Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover FC Wunstorf BW Tündern René Hau

Die Aufgaben für den HSC BW Schwalbe Tündern bleiben brutal: Nach den deutlichen Niederlagen gegen Hemmingen, Eilvese und Krähenwinkel kommt mit dem 1. FC Wunstorf am Samstag das nächste ambitionierte Spitzenteam ins Weserberglandstadion. Anstoß der Partie am achten Spieltag ist um 15 Uhr.

Tünderns Co-Trainer René Hau sieht sich mit seiner Mannschaft erneut in der Außenseiterrolle: „Nach Hemmingen, Eilvese und Krähenwinkel erwartet uns mit Wunstorf der nächste dicke Brocken. Wunstorf hat sich hochwertig verstärkt und ist ambitioniert in die Saison gestartet.“ Die Gäste aus der Auestadt zeigten zuletzt ihre offensive Schlagkraft: Beim 4:1-Erfolg gegen Godshorn traf Xelat Atalan gleich viermal – ein klarer Fingerzeig. Mit nun zehn Punkten liegt der 1. FC im oberen Mittelfeld und hat weiterhin Tuchfühlung zur Spitzengruppe.

Dennoch will Tündern den nächsten Anlauf auf ein Erfolgserlebnis nehmen. „Wir schauen aber auf uns und wollen uns endlich für unseren Aufwand belohnen", betont Hau. Zwar gibt es erneut personelle Sorgen: „Wir haben den ein oder anderen Ausfall zu verkraften", so Hau, doch ergänzt er kämpferisch: „Wir schicken eine Mannschaft ins Rennen, mit der wir Wunstorf ärgern können."