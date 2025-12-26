Tübinger Stadtpokal der Frauen: Bühne frei für Hallenfußball

Der Tübinger Stadtpokal der Frauen setzt am Sonntag, 4. Januar 2026, einen markanten sportlichen Akzent. In der Paul-Horn-Arena treffen sieben Frauenmannschaften aus Tübingen und dem Umkreis aufeinander. Gespielt wird über zwölf Minuten pro Partie. Der Modus ist kompakt, die Wege kurz, die Bedeutung groß. Der Stadtpokal der Frauen steht für sportlichen Ehrgeiz, lokale Identität und die wachsende Präsenz des Frauenfußballs in der Region.

Der Frauen-Stadtpokal ist fest in den Ablauf des Tübinger Hallenfußballs eingebettet. Die Paul-Horn-Arena bietet dafür einen vertrauten und zugleich repräsentativen Rahmen. Die kurze Spielzeit von zwölf Minuten verlangt von Beginn an Konzentration, Entscheidungsfreude und Tempo. Fehler lassen sich kaum korrigieren, jede Aktion kann richtungsweisend sein.

Der Modus: Vorrunde und K.o.-Phase

Das Teilnehmerfeld ist in zwei Gruppen aufgeteilt. In der Vorrunde spielen die Teams innerhalb ihrer Gruppen um die Platzierungen, die den Einzug in die Halbfinals ermöglichen. Danach folgt die direkte K.o.-Phase mit Halbfinale, Spiel um Platz drei und dem abschließenden Finale am Abend. Der zeitlich gestreckte Turniertag sorgt dafür, dass sich Spannung und Erwartung bis in die späten Stunden aufbauen.

Gruppe A: Etablierte Teams und direkte Duelle

In Gruppe A stehen sich der SV Unterjesingen I, der SV Unterjesingen II, der TV Derendingen und der TSV Lustnau gegenüber. Diese Gruppe vereint erste und zweite Mannschaften sowie Vereine, die sich aus dem regulären Spielbetrieb gut kennen. Die Konstellation verspricht intensive Duelle. Die Gruppenspiele werden früh zeigen, welche Mannschaft die notwendige Stabilität für den weiteren Turnierverlauf mitbringt.

Gruppe B: Lustnauer Breite und Derendinger Präsenz

Die Gruppe B besteht aus dem TSV Lustnau III, dem TSV Lustnau II und dem TV Derendingen II. Hier treffen mehrere Teams aus einem Verein aufeinander, ergänzt durch eine weitere zweite Mannschaft. Diese Struktur verleiht der Gruppe einen besonderen Charakter. Die interne Konkurrenz innerhalb der Vereine erhöht den sportlichen Reiz, gleichzeitig zählt jede Begegnung doppelt im Kampf um die Halbfinalplätze.

Der Nachmittag als Standortbestimmung

Der Turniertag beginnt um 14 Uhr mit den ersten Gruppenspielen. In dichter Abfolge folgen die weiteren Partien der Vorrunde. Die frühe Phase dient der Orientierung, doch schon hier entscheidet sich, welche Teams sich eine gute Ausgangslage für den Abend verschaffen. Die kurze Regenerationszeit zwischen den Spielen stellt zusätzliche Anforderungen an Fitness und taktische Disziplin.

Der Weg in die K.o.-Runde

Nach Abschluss der Gruppenspiele stehen die Halbfinalpaarungen fest. Der Zweitplatzierte der Gruppe A trifft auf den Gruppensieger der Gruppe B, während der Sieger der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B antritt. Diese Überkreuzvergleiche erhöhen die Spannung und belohnen eine starke Vorrunde, ohne Sicherheit zu garantieren.

Abendspiele unter besonderem Druck

Die entscheidenden Partien werden am Abend ausgetragen. Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale liegen dicht beieinander. Die Atmosphäre in der Paul-Horn-Arena verändert sich spürbar, wenn es um Platzierungen und den Titel geht. Die zwölfminütige Spielzeit bleibt bestehen, doch die Bedeutung jeder Szene wächst deutlich.

Das Finale als Höhepunkt des Turniers

Den Abschluss bildet das Finale um 21.30 Uhr. Hier entscheidet sich, welche Mannschaft den Tübinger Stadtpokal der Frauen gewinnt. Der Weg dorthin führt über mehrere intensive Spiele, taktische Anpassungen und mentale Stärke. Wer am Ende den Titel holt, hat sich über den gesamten Turniertag hinweg behauptet.