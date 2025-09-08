Tübingen jubelt, Genkingen taumelt – Spitzenteams setzen Zeichen

Spektakuläre Aufholjagden, späte Treffer und ein wahres Torfestival prägten das Wochenende. Vor allem die TSG Tübingen II und der SV 03 Tübingen feierten mitreißende Siege, während Tabellenführer SGM Dettingen/Glems seine weiße Weste wahrte.

Endler brachte die TSG früh in Führung (10.) und legte in der 64. Minute nach. Genuardi (66.) und Frank (83.) hielten Hirschau im Spiel, doch Endler sorgte mit seinem dritten Treffer (79.) für den entscheidenden Unterschied.

Ein wahres Torfestival: Holder (13.) und Früh (13.) brachten die Gastgeber früh mit 2:0 in Front. Doch Saliou verwandelte in der 16. Minute einen Elfmeter, Messaoudi (19.) und erneut Saliou (24.) drehten das Spiel. Saur glich für Genkingen aus (33.), doch schon eine Minute später brachte Saliou mit seinem dritten Treffer (34.) den SV 03 wieder nach vorn. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) erhöhte Messaoudi, Hänsel setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt.

Die Gäste schienen schon zur Pause auf Kurs: Sorokolietov traf in der 22. Minute zum 0:1, Renz erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 0:2. Doch nach dem Seitenwechsel startete die TSG eine furiose Aufholjagd. Beyer verkürzte per Strafstoß (60.), Staib glich in der 75. Minute aus und drehte das Spiel mit weiteren Treffern in der 86. und 89. Minute. Ein unglaubliches Comeback.

Arfaoui brachte die Hausherren in der 19. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich von Schneider (51.) blieb es lange spannend. Erst kurz vor Schluss traf Braun (87.), ehe Arfaoui in der Nachspielzeit (90.) endgültig den Deckel draufmachte. ---

Kircher verwandelte in der 32. Minute einen Strafstoß zur Führung. Pfrondorf warf alles nach vorn, doch Hartmann nutzte in der Nachspielzeit (90.+1) den Raum zum entscheidenden 2:0. ---

Sparka brachte Gomaringen früh in Führung (6.). Doch die Gäste hielten dagegen: Schuster glich in der 39. Minute aus. In der Schlussphase sorgten Schairer (80.) und Nikolovski (88.) für die Wende. Mohl verkürzte per Elfmeter (90.+3), doch Dettingen nahm alle Punkte mit. ---

Lachenmann erzielte in der 12. Minute das 1:0, doch Prochiner glich nur sieben Minuten später aus (19.). Die Entscheidung fiel spät: Krüger traf in der 81. Minute vom Punkt und erhöhte fünf Minuten später (86.) zum Endstand. ---

Hochgreve eröffnete in der 12. Minute für die Gäste, Walker glich in der 37. Minute aus. Nach der Pause war die SG eiskalt: Sauter (47.), Mojsisch (67.) und Lo Presti (76.) schossen einen klaren Sieg heraus. Walddorf bleibt Schlusslicht.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________