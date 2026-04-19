Tübingen atmet auf, Ergenzingen lebt, Mühlheim ringt sich durch

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 27. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 hat sich im Tabellenkeller spürbar etwas bewegt. SSC Tübingen landete im direkten Duell mit dem FC 07 Albstadt einen überlebenswichtigen Sieg, TuS Ergenzingen stemmte sich mit einem Punkt gegen den Absturz und VfL Mühlheim nahm in einer torlosen Partie immerhin einen Zähler mit. Es war ein Nachmittag voller Druck, Nervosität und Bedeutung – gerade für die Mannschaften, die in dieser Phase jeden Punkt wie einen kleinen Befreiungsschlag behandeln müssen.

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Vor 150 Zuschauern untermauerte der VfL Pfullingen seine Heimstärke gegen den SC 04 Tuttlingen. In einer über weite Strecken kontrollierten Partie fanden die Hausherren in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Lücken in der gegnerischen Abwehr. Den Bann brach Finn Beck in der 52. Minute mit dem Treffer zum 1:0. In der Schlussphase avancierte Fabiano Martins Freitas zum Matchwinner, indem er zunächst in der 80. Minute auf 2:0 erhöhte und schließlich in der 90. Minute mit dem 3:0 den Endstand herstellte. ---

In einem intensiven Duell vor 123 Zuschauern sicherte sich der SV Zimmern drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze gegen den SV Nehren. Die Gastgeber starteten schwungvoll und gingen durch Gabriel Pavic in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen jedoch der Ausgleich, als Philipp Frank in der 45. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1 verwandelte. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel hochdramatisch: In der 53. Minute brachte Leo Benz die Hausherren durch einen weiteren Foulelfmeter mit 2:1 erneut in Front. Den Schlusspunkt unter eine kampfbetonte Begegnung setzte Colin Zimmerer in der 85. Minute mit dem Tor zum 3:1. ---

Eine Machtdemonstration erlebten die 140 Zuschauer bei der SG Empfingen, die den Tabellenletzten Spvgg Freudenstadt mit 6:0 deklassierte. Die Weichen wurden bereits in der 2. Minute gestellt, als Robin Schüssler das 1:0 erzielte. Sergen Erdem erhöhte in der 25. Minute auf 2:0, bevor die Gastgeber in der zweiten Hälfte ein Offensivfeuerwerk abbrannten. Pascal Schoch traf in der 63. Minute zum 3:0, gefolgt von Erdem Sonay, der in der 69. Minute das 4:0 markierte. In der Schlussphase schraubten erneut Pascal Schoch (82. Minute) und Erdem Sonay (88. Minute) das Ergebnis in die Höhe. ---

Der Spitzenreiter TSG Balingen II gab sich auch beim VfL Nagold keine Blöße und siegte vor 220 Zuschauern souverän mit 0:3. Die Gäste demonstrierten von Beginn an ihre Klasse und ließen den Hausherren kaum Raum zur Entfaltung. Noah Braun sorgte bereits in der 7. Minute für die Führung zum 0:1, die Florian Barth in der 20. Minute auf 0:2 ausbaute. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff sorgte Mirhan Inan in der 47. Minute mit dem 0:3 für die endgültige Entscheidung. ---

600 Zuschauer sahen ein kampfbetontes Duell. Trotz der hitzigen Atmosphäre und leidenschaftlich geführter Zweikämpfe neutralisierten sich beide Teams über die gesamte Spielzeit. Am Ende stand ein torloses Unentschieden zu Buche. ---

Was für ein Spiel, was für ein Ausbruch. SSC Tübingen hat das Kellerduell gegen den FC 07 Albstadt mit 5:3 gewonnen und sich damit auf 28 Punkte verbessert. Der Aufsteiger setzte sich in einem wilden, intensiven und offensiv geprägten Spiel durch und zog nach Punkten mit SV Seedorf gleich. Für Albstadt bleibt die Lage mit 19 Punkten dagegen höchst angespannt. Die Tore fielen durch Felix Müller (22.) zum 1:0, Mario Kuhn (43.) zum 2:0, Tamer Matur (44.) zum 2:1, Markos Chatziliadis (45.) zum 3:1, Filip Bradara (73.) zum 3:2, Jonathan Charlier (82.) zum 4:2, erneut Tamer Matur (86.) zum 4:3 und Deniz Türkel (89.) zum 5:3. Vor 151 Zuschauern leitete Schiedsrichter Florian Guth eine Partie, die für Tübingen weit mehr als drei Punkte wert sein dürfte. ---

Zwischen VfL Mühlheim und TSV Harthausen/Scher gab es keinen Sieger – und auch kein Tor. Das 0:0 vor 200 Zuschauern war ein Spiel der Zurückhaltung, der Spannung und der Vorsicht. Für Mühlheim bedeutet der Punkt immerhin, die Marke von 34 Zählern erreicht zu haben. Das Polster auf die ganz kritischen Plätze bleibt damit erhalten, auch wenn der große Befreiungsschlag ausblieb. Für Harthausen/Scher ist das Remis bei nun 20 Punkten ebenfalls ein kleiner, aber keineswegs ausreichender Ertrag. In der Tabelle bleibt die Mannschaft tief im unteren Bereich hängen und hätte mit einem Sieg deutlich mehr Druck aus dem Tabellenkeller nehmen können. Schiedsrichter Michael Steimle sah eine Begegnung ohne Tore, aber mit hoher Bedeutung im Kampf um den Klassenverbleib. ---

TuS Ergenzingen hat sich im Heimspiel gegen den BSV 07 Schwenningen ein 2:2 erkämpft und damit im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Der Aufsteiger bleibt mit 18 Punkten zwar auf einem Abstiegsrang, verhinderte aber zumindest eine Niederlage gegen einen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld. Schwenningen verpasste es dagegen, sich mit einem Auswärtssieg weiter von der Gefahrenzone zu entfernen. Vor 67 Zuschauern brachte Fabio Chiurazzi (20.) die Gäste mit 0:1 in Führung, Lennart Weipert (35.) glich zum 1:1 aus. Nach dem 1:2 durch Mauro Chiurazzi (68.) schien Schwenningen lange auf Kurs, ehe Nico Gulde (83.) das 2:2 erzielte. Schiedsrichterin Sarah Fahrer leitete eine Partie, in der Ergenzingen spät belohnt wurde und sich einen wichtigen Punkt sicherte.