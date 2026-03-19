TuB Mussum siegt dankt Eigentor, Punkteteilung in Wesel

Der SV Brünen kämpft um den Klassenerhalt. – Foto: Horst Zellmann

Mit einem echten Kellerduell startete der 24. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt am Freitagabend. Der SV Brünen, beim PSV Wesel II gefordert, holte immerhin einen Zähler im Abstiegskampf. Grün-Weiß Vardingholt hat derweil kaum noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Ein Eigentor gegen den TuB Mussum besiegelte die 2:3-Niederlage. Tabellenführer DJK Rhede will am Sonntag den nächsten Schritt in Richtung Bezirksliga machen. Diese Spiele gibt es außerdem.

Ein Unentschieden was niemandem so wirklich weiterhilft, gab es zwischen dem PSV Wesel II und dem SV Brünen. 2:2 trennten sich die Mannschaften am Abend und stecken damit weiter mitten im Abstiegskampf fest. Innerhalb von vier Minuten hatte der SVB die Begegnung nach der Pause mit einem Doppelschlag gedreht und dann auch gleich wieder den Ausgleich kassiert. Noch ärgerlicher gestaltete sich die knappe 2:3-Niederlage von Tabellenschlusslicht Grün-Weiß Vardingholt. Schon nach sieben Minuten führten die Grün-Weißen mit 2:0, mussten allerdings kurz darauf erst den Anschlusstreffer und wenige Minuten vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Ausgerechnet ein Eigentor besiegte dann nach 74 Minuten den Heimsieg des SC TuB Mussum.

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Diese Spiele stehen am Sonntag an

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick Suderwick TV Voerde TV Voerde 15:00 PUSH

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst II RSV Praest RSV Praest 12:30 PUSH

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Bislich SV Bislich TuB Bocholt TuB Bocholt 15:00 PUSH

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt FC Olympia DJK Rhede DJK Rhede 15:30 PUSH