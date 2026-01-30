TuB Mussum beendet gegen TuS Haffen-Mehr die Winterpause

Die Winterpause ist vorbei, der Ball rollt wieder. So auch in der Kreisliga A Rees-Bocholt, die mit zwei Begegnungen am Freitagabend aus dem Winterschlaf erwacht. Zum einen empfängt der TuB Mussum den TuS Haffen-Mehr, zum andren trifft der SV Krechting auf Grün-Weiß Vardingholt. Am Sonntag sind dann auch die Top-Teams im Einsatz: DJK Rhede gastiert beim TuB Bocholt, Viktoria Suderwick spielt beim SV Bislich und Rheingold Emmerich trifft im Heimspiel auf den VfR Mehrhoog. Diese Partien gibt es außerdem.
________________
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr PSV Wesel II - SC TuB Mussum 1926
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Krechting
So., 08.02.26 14:30 Uhr RSV Praest - VfB Rheingold Emmerich
So., 08.02.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - FC Olympia Bocholt
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Bislich
So., 08.02.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Emmerich-Vrasselt
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Spellen
So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Biemenhorst II
So., 08.02.26 15:15 Uhr TV Voerde - TuB Bocholt
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - GSV Viktoria Suderwick
So., 22.02.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - PSV Wesel II
So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Brünen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TV Voerde
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Bislich - VfR Mehrhoog
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuB Bocholt
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Spellen - DJK Rhede
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - RSV Praest
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: