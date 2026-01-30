 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

TuB Mussum beendet gegen TuS Haffen-Mehr die Winterpause

In der Kreisliga A Rees-Bocholt rollt am Wochenende wieder der Ball. Zum Auftakt spielen am Freitagabend TuB Mussum gegen TuS Haffen-Mehr und der SV Krechting gegen Grün-Weiß Vardingholt.

TuB Mussum und TuS Haffen-Mehr treffen im Rückspiel aufeinander.
TuB Mussum und TuS Haffen-Mehr treffen im Rückspiel aufeinander. – Foto: Johanna Goll

Die Winterpause ist vorbei, der Ball rollt wieder. So auch in der Kreisliga A Rees-Bocholt, die mit zwei Begegnungen am Freitagabend aus dem Winterschlaf erwacht. Zum einen empfängt der TuB Mussum den TuS Haffen-Mehr, zum andren trifft der SV Krechting auf Grün-Weiß Vardingholt. Am Sonntag sind dann auch die Top-Teams im Einsatz: DJK Rhede gastiert beim TuB Bocholt, Viktoria Suderwick spielt beim SV Bislich und Rheingold Emmerich trifft im Heimspiel auf den VfR Mehrhoog. Diese Partien gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 18

Das sind die Spiele am Freitag

TuB Mussum - TuS Haffen-Mehr

Heute, 20:00 Uhr
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
20:00live

SV Krechting - Grün-Weiß Vardingholt

Heute, 20:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
20:00

Diese Partien stehen am Sonntag an

SV Biemenhorst II - TV Voerde

So., 01.02.2026, 12:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
12:30

FC Olympia Bocholt - PSV Wesel II

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
14:30

TuB Bocholt - DJK Rhede

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
15:00

SV Bislich - GSV Suderwick

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
15:00

VfB Rheingold Emmerich - VfR Mehrhoog

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
15:00

SV Spellen - RSV Praest

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
15:15

SV Vrasselt - SV Brünen

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr PSV Wesel II - SC TuB Mussum 1926
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Krechting
So., 08.02.26 14:30 Uhr RSV Praest - VfB Rheingold Emmerich
So., 08.02.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - FC Olympia Bocholt
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Bislich
So., 08.02.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Emmerich-Vrasselt
So., 08.02.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Spellen
So., 08.02.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Biemenhorst II
So., 08.02.26 15:15 Uhr TV Voerde - TuB Bocholt

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - GSV Viktoria Suderwick
So., 22.02.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - PSV Wesel II
So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Brünen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TV Voerde
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Bislich - VfR Mehrhoog
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuB Bocholt
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Spellen - DJK Rhede
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - RSV Praest

