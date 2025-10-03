TuB feiert Derby-Kantersieg, DJK Rhede ist schlagbar

Schon am Dienstagabend startete die Kreisliga A Rees-Bocholt in den 8. Spieltag. Zum Auftakt gab es das Stadtderby zwischen dem FC Olympia Bocholt und TuB Bocholt - mit einem eindeutigen Ausgang. Weiter ging es am Donnerstagabend, als Tabellenführer DJK Rhede beim SC TuB Mussum gastiert und zum ersten Mal in dieser Saison nicht als Sieger den Platz verließ. Der GSV Suderwick machte derweil kurzen Prozess mit dem SV Brünen. Alle anderen Teams sind am Sonntag im Einsatz.
Insgesamt war es eine klare Angelegenheit im Derby zwischen dem FC Olympia Bocholt und dem TuB Bocholt. Nach 90 Minuten prangte ein klarer 6:2-Kantersieg für den TuB auf der Anzeigentafel. Dabei kamen die abstiegsbedrohten Olympia-Kicker deutlich besser in die Partie. Denny Dohle (8.) und Leon Konst (19.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung. Das schien der benötigte Weckruf für den TuB zu sein, der durch Tore von Daniel Can (32.)sowie Aurele Lilian Rupp (40./45.+3) noch vor der Pause das Spiel drehte. Nach der Pause drückte TuB weiter, Olympia bekam in der Offensive keinen Fuß mehr auf den Boden. Stattdessen hagelte es weitere Gegentore: Rupp (69.) und Yannick Schwanekamp (79./90.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe und machten den Kantersieg perfekt.
Viktoria Suderwick hat seine Favoritenrolle im Heimspiel gegen den SV Brünen erfüllt. Mit 5:1 siegte die Viktoria und behauptete damit Tabellenplatz zwei hinter Spitzenreiter DJK Rhede. Schon zur Pause war die Vorentscheidung gefallen. Yannick Wenzel (21.) und Niklas Mike Rossel (33.) besorgten die 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lars Angenendt für einen kurzen Spannungsmoment, als er für Brünen verkürzte (81.), doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Erneut waren es Rossel (73.) und Wenzel (80.), die Suderwicks Sieg sicherten. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang Michel Messing der Treffer zum 5:1-Endstand.
Am 8. Spieltag ist es tatsächlich passiert: Die DJK Rhede hat zum ersten Mal in dieser Saison das Feld nicht als Sieger verlassen. Beim SC TuB Mussum gab es ein 1:1-Unentschieden. Damit konnte die Tabellenführung zwar verteidigt werden, doch es hat der Konkurrenz auch gezeigt, dass Rhede zu schlagen ist. Mitte der ersten Hälfte brachte Jonas Johannes Thiele die Gastgeber mit 1:0 in Front (26.), nur kurz darauf glich Marco Moscheik für die DJK aus (33.). Bei diesem Spielstand sollte es bis zum Abpfiff bleiben.
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuS Haffen-Mehr
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr RSV Praest - PSV Wesel II
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfR Mehrhoog - GSV Viktoria Suderwick
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr SV Krechting - FC Olympia Bocholt
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Biemenhorst II
So., 12.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Emmerich-Vrasselt
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SC TuB Mussum 1926
So., 12.10.25 15:15 Uhr TV Voerde - SV Brünen
So., 12.10.25 15:15 Uhr SV Spellen - SV Bislich
10. Spieltag
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr PSV Wesel II - SC Grün-Weiß Vardingholt
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Krechting
Do., 16.10.25 20:00 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Spellen
Do., 16.10.25 20:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - RSV Praest
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SV Biemenhorst II - TuB Bocholt
Sa., 18.10.25 16:30 Uhr SV Bislich - VfB Rheingold Emmerich
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TV Voerde
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Brünen - VfR Mehrhoog
So., 19.10.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - DJK Rhede