TuB Bocholt, SV Straelen steigen ab - VfR Fischeln bleibt am Leben

Der OSV bleibt weiterhin an der DJK Gnadental dran, musste sich aber ordentlich gegen den 1. FC Süd strecken. Erst in Durchgang zwei ging die Osterather durch Jerome Vekens (50.) und Marc Rommel (67.) doppelt in Führung. Als dann Marcel Hensel noch einmal für die Gäste verkürzte (74.), deutete sich eine heiße Schlussphase an, in der Meerbusch sich behauptete und mit dem finalen Treffer von Erijon Syla (90.+2) alle Zweifel am Sieger beseitigte.

Kreisliga A