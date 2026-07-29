TSVO siegt – und zwei Neuzugänge schlagen sofort ein

Erste Abschirmversuche: Forstinnings Florian Brummer (li.) verteidigt den Ball vor Pframmerns Manuel Glas. – Foto: SRO

Ein paar ausgesprochen positive Nachrichten durfte Oberpframmerns Spielertrainer Florian Lechner nach dem ersten Testspiel und dem 6:3-Heimerfolg gegen den Kreisklassisten VfB Forstinning II verkünden. Zum einen die endgültige Rückkehr von Qualitätsspieler und Kapitän Daniel Esterl nach seiner langwierigen Verletzung sowie den gelungenen Einstand der beiden TSVO-Neuzugänge Benedikt Löhnert und Torhüter Vincent Rockelmann. „Die beiden haben gleich gut eingeschlagen, Benedikt bringt Stabilität mit“, lobte Lechner.

Natürlich sei laut dem Pframmerner Coach beiderseits noch nicht alles rundgelaufen: „Aber es war ein guter Test und als Auftakt okay.“ Für den Kreisligisten trafen Emanuel Lutz (2), Esterl, Valentin Hain (2) und Florian Eisenmann, für den Gast aus dem Landkreisnorden Simon Stockfleth, Simon Kilger und Rolland Kövari.