TSVler unter sich: Kareth-Lappersdorf vs. Langquaid

Oberpfälzer und niederbayerischer Bezirksligist auf Augenhöhe? ----- Die wohl höchste Hürde im Vorbereitungskalender wartet mit dem Dritten der Bezirksliga Oberpfalz-Süd, dem TSV Kareth-Lappersdorf, auf den Vierten der niederbayerischen Bezirksliga West, den TSV Langquaid. Die beiden bisherigen Vergleiche mit Oberpfälzer Teams gingen an den TSV Langquaid, der auch gegen die von Bastian Lerch gecoachten Regensburger Vorstädter die Oberhand behalten möchte. In der Eisenschenk-Elf befinden sich einige Spieler mit Karether Vergangenheit, die zumindest deren Nachwuchsschmiede durchlaufen haben. Aus dieser rückten zuletzt auch die Talente Lukas Fritz (9 Tore / 2 Assists), Emil Simon (5/3) und Leon Farahmand (0/12) nach, die von den Routiniers Stefan Hofner (10/8), Anton Henning (8/5) und Marco Fehr (4/4) geführt werden. Ungeschlagen blieb die KaLa-Truppe in den bisherigen Vorbereitungspartien gegen die Klassenkollegen FC Furth i. W. (5:0), TV Aiglsbach (1:1) und FC Weiden-Ost (5:4).

Bei den Gästen sollten im Vergleich zum Vortag in Bad Gögging Kapitän Christoph Blabl, Aaron Bice und Michael Schwank wieder mit dabei sein. Auf der Position des Torhüters sind die Weiß-Blauen nun wieder doppelt besetzt, denn David Meißner hat seine ersten 90 Minuten nach längerer Verletzungspause erfolgreich hinter sich gebracht. Mittelfeldspieler Korbinian Köppel kann möglicherweise erstmals im Jahre 2026 im Aufgebot stehen.