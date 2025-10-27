TSV’ler lassen sich diesmal auf kein Scharmützel ein

Unterglauheim, richtig da war doch mal was in der Saison 2011/12, wo die Schmut-tertaler als haushoher Favorit auf deren Gefilden eine deftige 0:4 Niederlage kassierten, die sich gewaschen hatte. Nunja, diesmal zeigten die Schwarz-Weißen beim 25. Aufeinder-treffen (24 Spiele - 9 gew. - 8 Remis – 7 verl.) eine mitunter annehmbare Leistung, die zum knappen Sieg reichen sollte. Das heißt, die Utz-Truppe ging dieses Match sehr konzentriert an, doch bei der sogenannten Chancenverwertung fehlte der TSV-Offensive nach wie vor die Cleverness. Dieses Problem hatte zum Beispiel Referee Kai-Uwe Bähr (Alerheim) während den fast 90+9 Minuten in Punkto Abseits, was zurzeit auch im Welt-Fußball die Fans samt Akteure des Öfteren auf die Palme bringen sollte. .....

Dieses 25. Aufeinandertreffen begann mit einer Riesenmöglichkeit des Tabellenletzten, die jedoch kläglich vergeben wurde (4.). Aber auch die Schmuttertaler zeigten sich mitunter in der Chancenverwertung nicht gerade von ihrer allerbesten Seite. So gesehen in der 11. bzw. 15. Minute, als Andre Lackner wie auch Tim Groschwitz jeweils am Heimkeeper Mattia La Rosa scheiterten. Nunja, wer halt solche Möglichkeiten vergibt, wird zumeist nach einer alten Fußballerweisheit mit einem Gegentor bestraft, so geschehen in Minute 31, als Torsten Kitzinger nach einer Unaufmerksamkeit in der Gästeabwehr seine Farben mit 1:0 in Führung bringen konnte. Diese hatte jedoch nur einen Bestand von 5 Minuten, denn in der darauf folgenden Szene erzielte Andre Lackner nach einem Traumpass von Leon Utz der verdiente 1:1 Ausgleichstreffer. Nach der Pause zeigten die beiden Teams zunächst biedere Hausmannskost, ehe Bäumenheims Neuzugang Patrick Knoben mit einem Flachschuss Heimkeeper La Rosa auf die Probe stellte, den folgenden Rebound donnerte Leon Menzel zum Leidwesen der TSV-Fans mit viel Schmackes an die Lattenoberkante (64.). In der 71. Minute hatten die zahlreichen Gästefans jedoch allen Grund zum jubeln, als Leon Utz nach einem Eckstoß der 1:2 Siegtreffer gelang. Plötzlich sah sich die Andy Sailer-Truppe in Nöten und setzte nun alles auf eine Karte, ja und fast hätten die Unterglauheimer in der Schlussminute noch den Ausgleich erzielt, doch Gästekeeper Lukas Zangl konnte diesen mit einer Glanzparade verhindern, und sicherte somit seiner Mannschaft den im Großen und Ganzen verdienten Dreier.

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim