TSV’ler holen an der Wörnitz einen verdienten Punkt .......... 

Da sage noch einer, Bäumenheim sei eine sogenannte Fahrstuhlmannschaft, denn auch bei der 2. Mannschaft des Bezirksligisten konnten die Schmuttertaler diesen Ruf widerlegen. Vor allem im Abwehrbereich, mit ihrer überragenden Laurin/Kevin Bumberger-Achse, wussten die TSV’ler zu überzeugen. Klar ist aber auch, dass dagegen im Offensivbereich noch allerhand Luft nach oben ist, denn Null Tore sprechen nicht gerade von einem sogenannten Sturmwirbel. Nunja, was nicht ist kann ja noch werden, denn laut TSV-Insider boten die Schmuttertaler bis auf ein paar Nicklichkeiten eine gute bis sehr gute Leistung – dazu jedoch später. Referee Kevin Hager (Munzingen) hatte im eigentlichem Sinne diese Partie bis auf eins, zwei ungereimte Entscheidungen alles im Griff. ...

Wie schon erwähnt, Bäumenheim zeigte geradezu während den 90 Minuten eine gute Leistung und verdienten sich beim sogenannten Aufstiegsaspiranten redlich diesen Punkt. Nach einer zwanzigminütigen Druckwelle der Schmuttertaler kamen nun die Hausherren immer stärker auf, fanden jedoch in der Bäumenheimer Abwehr einen Gegner, die mitunter keinen Zweikampf scheute, zudem mit Lukas Zangl einen sehr guten Keeper zwischen den Pfosten hatte. So, nach gespielten 25 Minuten mussten die SVW’ler schon mal kräftig durchschnaufen, als ihr Keeper Elia Strobel Bäumenheims David Sailer außerhalb des Strafraumes im Kampf um das Leder eigentlich den Kürzeren zog, doch der Unparteiische ließ Gnade vor Recht walten, wonach die Gäste-Fans mit dieser Entscheidung in keinster Weise der gleichen Meinung waren! Nach der Pause kam Jeremy Kole für den angeschlagenen David Sailer und brachte neuen Schwung rein, was mitunter seinen Sturmkollegen Andre Lackner und Tim Groschwitz für Aufschwung sorgen sollte. Mitunter hätte es bei mehr Konzentration auch zu einem Treffer reichen können, doch wie schon des Öfteren in dieser Saison erwähnt, hier fehlte ganz einfach die gewisse Cleverness. Nunja, dazu kam auch noch Pech hinzu, als sich Jeremy Kole bei einem harten Zweikampf so schwer verletzte, dass er mit Verdacht auf Kreuzbandriß ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Somit hatte dieses im Prinzip kurzweilge Match irgendwie einen bitteren Ausklang. In der Schlussphase setzte nun der derzeitige Tabellenführer alles auf einer Karte, doch wie schon erwähnt, scheiterte er mehrmals am stets gutaufgelegten TSV-Keeper Lukas Zangl. Somit konnten die Schmuttertaler am Ende einen Teilerfolg feiern, der für die weitere Zukunft mehr Auftrieb geben, beziehungsweise das gewisse Selbstvertrauen stärken sollte!