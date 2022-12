TSVgg Stadecken-Elsheim: "Haben unsere Ideen einfach durchgezogen" Der TSV im Winter-TÜV: Trainer und Mannschaft haben gut zueinander gefunden

Steffen Reischmann, Trainer des TSVgg Stadecken-Elsheim, berichtete folgendes.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Prinzipiell sind wir mit der Hinrunde sehr zufrieden gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ich im Sommer erst neu zum Verein dazu gekommen bin und sich einige Abläufe erst einspielen mussten.

Ich kannte weder die Spieler noch die Liga und konnte uns also auch nicht richtig einschätzen. Vielleicht war auch gerade, dass ein kleiner Vorteil, weil wir unsere Idee vom Fußball unabhängig vom Gegner einfach versucht haben durchzuziehen.

Jeder Spieler musste sich neu Beweisen und jeder hatte die gleichen Chancen (da ich ja niemanden kannte), was eine unfassbare hohe Trainingsbeteiligung ausgelöst hat.

Das hat definitiv einen großen Einfluss auf unser aktuelles Abschneiden in der Tabelle und ist zusammen mit unserem breiten Kader welcher auch Verletzungen oder Urlaube qualitativ ausgleichen konnte einer unserer großen Pluspunkte.

Noch hervorzuheben ist der unglaubliche Zusammenhalt im Team, was in der heutigen Zeit in dieser Form nicht mehr selbstverständlich ist.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Fußballerisch müssen wir weiter unseren Weg gehen und den nächsten Entwicklungsschritt machen. Wir haben viele junge Spieler, welche wir auch taktisch an den Herrenfußball heranführen wollen. In erster Linie müssen wir aber die Anzahl der unnötigen Gegentore in der Rückrunde vermeiden dann sind wir meiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?