TSVgg Plattenhardt wankt nicht – doch das Rennen um Platz zwei lebt

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden SC Stammheim Stammheim 15:00

Gegen das punktlose Schlusslicht SC Stammheim ist für den SV Bonlanden ein Heimsieg Pflicht, will man in der oberen Tabellenhälfte weiter mitmischen. Stammheim kassierte zuletzt ein 1:7-Debakel gegen Musberg und hat nach 29 Niederlagen in Folge ein historisches Negativkapitel aufgeschlagen. Bonlanden zeigte beim 1:1 gegen Münster solide Defensivarbeit, blieb aber offensiv zu blass. Gegen Stammheim muss das Team von Anfang an die Spielkontrolle übernehmen – alles andere als drei Punkte wäre eine Enttäuschung.

Nach dem enttäuschenden 0:3 gegen Vaihingen steht Croatia unter Zugzwang. Zwar ist man im Mittelfeld platziert, doch die Auftritte zuletzt waren zu wechselhaft. Münster dagegen holte beim 1:1 gegen Bonlanden einen Achtungserfolg und will sich nun in der Fremde behaupten. Beide Teams sind offensiv durchaus in der Lage, für Highlights zu sorgen – doch defensiv müssen sie mehr Stabilität zeigen.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SV Oberjesingen Oberjesingen TSV Musberg TSV Musberg 15:00

Die Niederlage gegen Cannstatt war für den SV Oberjesingen der nächste Tiefschlag in einer Saison voller Rückschläge. Mit nur 18 Punkten droht der direkte Abstieg – auch weil die Konkurrenz punktet. Der TSV Musberg hingegen tankte mit einem klaren 7:1 in Stammheim Selbstvertrauen und hat sich damit im Tabellenmittelfeld stabilisiert. Die Rollen sind klar verteilt: Musberg geht als Favorit ins Spiel, Oberjesingen muss mit Leidenschaft und Disziplin dagegenhalten.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr Sportvg Feuerbach Sportvg FB Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:00

Feuerbach steht mit dem Rücken zur Wand. Nach der 1:2-Niederlage gegen Rohr wird die Luft im Abstiegskampf dünner. Besonders die Defensive bereitet Sorgen. Cannstatt hingegen kämpft nach dem 3:2-Sieg über Oberjesingen weiter um Platz zwei und dürfte mit breiter Brust anreisen. Die Favoritenrolle liegt eindeutig bei den Gästen, doch Feuerbach wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Vieles hängt davon ab, ob es gelingt, Cannstatts Offensive früh zu stören.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt TSV Rohr Stuttgart TSV Rohr 15:00

Tabellenführer Plattenhardt ließ beim 5:1 in Stuttgart keine Zweifel aufkommen und kann mit einem weiteren Sieg den direkten Aufstieg in Reichweite bringen. Gegner Rohr zeigte beim 2:1 gegen Feuerbach zwar Moral, steht mit 24 Punkten aber weiter tief im Abstiegsstrudel. Der Unterschied in individueller Klasse und Selbstvertrauen ist spürbar. Plattenhardt wird vor heimischer Kulisse keine Experimente machen – zu viel steht auf dem Spiel. Ein Pflichtsieg im Meisterrennen.

Die Offensive von Herrenberg ist in Schwung: Beim 5:0 gegen Oberjettingen zeigte sich das Team in Torlaune. Gegen den ABV Stuttgart, der zuletzt mit 1:5 in Plattenhardt unterging, will Herrenberg den Schwung mitnehmen und die Abstiegszone weiter auf Distanz halten. Der ABV wiederum braucht dringend Punkte, um nicht in den Relegationsstrudel zu geraten. Es dürfte ein Spiel mit offenem Visier werden – beide Teams sind zum Siegen verdammt.

Im Duell der Tabellennachbarn geht es um weit mehr als Prestige. Deckenpfronn festigte durch das 3:2 in Herrenberg Platz fünf, während Oberjettingen nach der Klatsche gegen Herrenberg den Anschluss an die Top Fünf verlor. Deckenpfronn tritt gefestigt auf und kann mit einem Heimsieg den Abstand weiter ausbauen. Oberjettingen ist zum Reagieren gezwungen – ein intensives Spiel auf hohem Bezirksliga-Niveau ist zu erwarten.

Holzgerlingen bleibt Cannstatt dicht auf den Fersen. Das 2:1 gegen Echterdingen war ein hart erkämpfter, aber verdienter Erfolg. Nun wartet mit dem VfL Herrenberg ein Gegner, der sich beim 2:3 gegen Deckenpfronn teuer verkaufte. Holzgerlingen muss erneut alles aufbieten, um im engen Rennen um Rang zwei zu bestehen. Herrenberg wiederum kann mit einem Auswärtssieg neue Hoffnungen auf einen Top-Fünf-Platz nähren.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen TV Echterdingen Echterdingen II 15:00