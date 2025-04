TSVgg Plattenhardt patzt – Holzgerlingen verkürzt auf zwei Punkte

Mit einem klaren 5:1-Erfolg gegen Schlusslicht SC Stammheim sammelte die TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Kevin Sholabomi brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, doch im direkten Gegenzug glich Kevin Rupp (23.) für Stammheim aus. Nur zwei Minuten später stellte Marvin Haller (25.) die Führung wieder her. Nach der Pause erhöhte erneut Haller (59.) auf 3:1. Jan Patrick Schwarz (68.) und Joker Can-Ali Karakaya (76.) sorgten schließlich für den auch in der Höhe verdienten Sieg.

Die SpVgg Holzgerlingen setzte mit einem deutlichen 4:0-Sieg gegen Croatia Stuttgart ein Ausrufezeichen. Christopher Hatt eröffnete in der 37. Minute den Torreigen, ehe Marco Quaranta nach einer knappen Stunde (62.) auf 2:0 stellte. In der Schlussphase sorgten die eingewechselten Fynn Wohlbold (84.) und Max Horn (86.) für klare Verhältnisse. Holzgerlingen bleibt damit der große Herausforderer von Tabellenführer Plattenhardt.

Einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg feierte der SV Vaihingen gegen den SV Bonlanden. Max Schilling stellte mit seinem Treffer in der 37. Minute die Weichen früh auf Sieg. Noch vor der Pause erhöhte Maximilian Eisentraut (45.). In der zweiten Hälfte setzte Fabijan Krpan (76.) den Schlusspunkt. Vaihingen bleibt damit im oberen Tabellendrittel und wahrt seine Restchance auf die Relegation.

In einer kampfbetonten Begegnung trennten sich der TSV Musberg und die Spvgg 1897 Cannstatt 1:1. Behar Hasanaj brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, doch Musbergs Julien Kappeler glich noch vor der Pause (40.) aus. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich der TSV Rohr Stuttgart beim 2:0-Sieg in Oberjesingen. Chris Bruker traf früh zur Führung (13.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Thomas Leimbach (50.) auf 2:0. Oberjesingen fand offensiv kaum statt und bleibt tief im Tabellenkeller.

Einen bitteren Nachmittag erlebte die Sportvg Feuerbach bei der klaren 0:4-Heimniederlage gegen den ABV Stuttgart. Leon Pachonick traf in der 25. Minute zur Führung, Luca Roth legte nur zwei Minuten später (27.) nach. Kurz vor der Pause stellte Benedict Baumgartner (45.) auf 3:0. Alen Neskic setzte mit dem 4:0 (63.) den Schlusspunkt. Bitter für Feuerbach: Marin Pranjic scheiterte in der 58. Minute mit einem Handelfmeter am stark parierenden Willi Saubert.

Eine überraschende Heimniederlage kassierte Tabellenführer TSVgg Plattenhardt gegen den VfL Oberjettingen. Fabian Seeger traf früh zur Gästeführung (13.), Mark Hörz konnte zwar rasch ausgleichen (16.), doch nach verschossenem Foulelfmeter von Aristidis Perhanidis (30.) schien der Spielfluss dahin. Lucas Flister nutzte die Unsicherheit der Gastgeber und erzielte in der 79. Minute das entscheidende 2:1 für Oberjettingen.

Im Herrenberger Derby setzte sich der VfL Herrenberg verdient mit 3:1 beim Türk. SV Herrenberg durch. Can Abalioglu eröffnete die Partie in der 15. Minute mit dem 0:1, Ferhat Vural glich nach 33 Minuten aus. Noch vor der Pause stellte erneut Abalioglu (43.) die Führung der Gäste wieder her. Ender Özcan sorgte in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung.