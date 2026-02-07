TSVgg Plattenhardt krönt Heimnachmittag mit knappem Turniersieg Drei Landesligisten liefern sich engen Dreikampf – Gastgeber setzt sich durch von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth

Der Kunstrasenplatz in Plattenhardt wurde am heutigen Samstag zum Schauplatz eines intensiven Blitzturniers, das seinem Namen gerecht wurde: drei Mannschaften, drei Spiele. Die TSVgg Plattenhardt, der VfL Pfullingen und der VfL Sindelfingen lieferten sich im Modus „jeder gegen jeden“ einen ausgeglichenen Dreikampf, der bis zum letzten Spiel offen blieb. Am Ende durfte der Gastgeber jubeln: Plattenhardt gewann das Turnier und setzte damit ein sportliches Ausrufezeichen in der Vorbereitung.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Ein Turnierformat ohne Sicherheitsnetz

Das Blitzturnier der TSVgg Plattenhardt kam ohne Halbfinale, ohne Spiel um Platz drei und ohne Finale aus. Jede Begegnung ging über 60 Minuten und war damit weit mehr als ein lockerer Test. Es war ein echter Härtetest unter Wettkampfbedingungen. Gerade in dieser Phase der Saisonvorbereitung zeigte sich, wie wichtig Struktur, Fitness und Konzentration sind, wenn kaum Zeit bleibt, Fehler zu korrigieren. Der Kunstrasen bot dabei ideale Voraussetzungen für Tempo und sauberen Fußball.

Drei Landesligisten, drei unterschiedliche Reifegrade

Mit Plattenhardt, Pfullingen und Sindelfingen standen sich drei Teams gegenüber, die allesamt auf Landesliga-Niveau unterwegs sind. Zwei Vereine kamen aus der Staffel 2, einer aus Staffel 3 – sportlich ein Vergleich auf Augenhöhe, aber mit unterschiedlichen Hintergründen. Genau das machte den Reiz des Nachmittags aus: keine großen Namen, keine Show, sondern ehrlicher Fußball, geprägt von Zweikämpfen, Laufarbeit und der Suche nach Stabilität. Auftakt mit Signalwirkung: Plattenhardt schlägt Pfullingen 2:1

Der Gastgeber eröffnete das Turnier mit einem wichtigen Erfolg. Gegen den VfL Pfullingen gewann die TSVgg Plattenhardt mit 2:1. Schon in diesem ersten Spiel war spürbar, dass Plattenhardt den Heimvorteil nutzen wollte. Der Sieg war nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Auftakt mit Wirkung: Wer im Blitzturnier früh punktet, verschafft sich Selbstvertrauen – und zwingt die Konkurrenz sofort unter Druck.