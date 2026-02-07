TSVgg Plattenhardt krönt Heimnachmittag mit knappem Turniersieg

Der Kunstrasenplatz in Plattenhardt wurde am heutigen Samstag zum Schauplatz eines intensiven Blitzturniers, das seinem Namen gerecht wurde: drei Mannschaften, drei Spiele. Die TSVgg Plattenhardt, der VfL Pfullingen und der VfL Sindelfingen lieferten sich im Modus „jeder gegen jeden“ einen ausgeglichenen Dreikampf, der bis zum letzten Spiel offen blieb. Am Ende durfte der Gastgeber jubeln: Plattenhardt gewann das Turnier und setzte damit ein sportliches Ausrufezeichen in der Vorbereitung.
Ein Turnierformat ohne Sicherheitsnetz
Das Blitzturnier der TSVgg Plattenhardt kam ohne Halbfinale, ohne Spiel um Platz drei und ohne Finale aus. Jede Begegnung ging über 60 Minuten und war damit weit mehr als ein lockerer Test. Es war ein echter Härtetest unter Wettkampfbedingungen. Gerade in dieser Phase der Saisonvorbereitung zeigte sich, wie wichtig Struktur, Fitness und Konzentration sind, wenn kaum Zeit bleibt, Fehler zu korrigieren. Der Kunstrasen bot dabei ideale Voraussetzungen für Tempo und sauberen Fußball.
Drei Landesligisten, drei unterschiedliche Reifegrade
Mit Plattenhardt, Pfullingen und Sindelfingen standen sich drei Teams gegenüber, die allesamt auf Landesliga-Niveau unterwegs sind. Zwei Vereine kamen aus der Staffel 2, einer aus Staffel 3 – sportlich ein Vergleich auf Augenhöhe, aber mit unterschiedlichen Hintergründen. Genau das machte den Reiz des Nachmittags aus: keine großen Namen, keine Show, sondern ehrlicher Fußball, geprägt von Zweikämpfen, Laufarbeit und der Suche nach Stabilität.
Auftakt mit Signalwirkung: Plattenhardt schlägt Pfullingen 2:1
Der Gastgeber eröffnete das Turnier mit einem wichtigen Erfolg. Gegen den VfL Pfullingen gewann die TSVgg Plattenhardt mit 2:1. Schon in diesem ersten Spiel war spürbar, dass Plattenhardt den Heimvorteil nutzen wollte. Der Sieg war nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Auftakt mit Wirkung: Wer im Blitzturnier früh punktet, verschafft sich Selbstvertrauen – und zwingt die Konkurrenz sofort unter Druck.
Sindelfingen stoppt Plattenhardt mit einem 2:1
Im zweiten Turnierspiel musste Plattenhardt erneut ran – diesmal gegen den VfL Sindelfingen. Der Gastgeber unterlag knapp mit 1:2, doch auch diese Partie zeigte, wie eng die Kräfteverhältnisse waren. Sindelfingen nutzte seine Möglichkeiten effizient und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Für Plattenhardt bedeutete die Niederlage einen Dämpfer, aber keine Enttäuschung: In einem Turnier mit nur zwei Spielen entscheidet nicht nur ein Ergebnis, sondern die Gesamtbilanz.
Pfullingen entscheidet das letzte Spiel mit 1:0
Das abschließende Duell zwischen dem VfL Pfullingen und dem VfL Sindelfingen wurde zum letzten Baustein dieser ausgeglichenen Turniergeschichte. Pfullingen gewann mit 1:0 und hielt damit das Feld komplett zusammen. Nach drei Spielen standen alle Teams mit identischer Punkteausbeute da. Kein Team konnte sich absetzen, kein Team blieb ohne Erfolgserlebnis. Es war ein Blitzturnier, das vor allem eines bewies: Diese Mannschaften bewegen sich sportlich auf Augenhöhe.