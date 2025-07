TSVgg Plattenhardt deutlich: "Euphorie allein gewinnt keine Spiele"

Nach einer erfolgreichen Saison in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen beginnt für den TSVgg Plattenhardt ein neues Kapitel: Der Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, ist geschafft. Trainer Slobodan Markovic will dabei mit klarer Linie auftreten.

„Die Euphorie im Verein ist natürlich spürbar – auch im Team“, erklärt Markovic. Der Trainer weiß aber auch, dass sich darauf niemand ausruhen darf: „Trotzdem wissen wir, dass nach der Sommerpause alle bei null starten und es wichtig ist, von Anfang an fokussiert zu bleiben.“ Entscheidend sei nicht die Stimmung abseits des Platzes, sondern das, was auf dem Rasen zähle: „Wenn wir es schaffen, die positive Energie mitzunehmen und gleichzeitig mit der nötigen Konzentration in die neue Saison zu gehen, kann uns das sicher einen Schub geben. Aber Euphorie allein gewinnt keine Spiele – entscheidend ist, was wir auf dem Platz zeigen.“

Die Vorbereitung begann am 2. Juli. „Wir sind voller Energie in die Vorbereitung gestartet“, so Markovic. Allerdings verzichtet die Mannschaft dieses Jahr auf ein Trainingslager. „Leider wird es dieses Mal fehlen“, sagt der Trainer. Trotz dieser Einschränkung ist das Ziel klar: Möglichst schnell die Grundlagen legen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Teamgeist und Disziplin vor Ergebnisdruck

Für Markovic zählen mehr als nur taktische Feinheiten. „Für uns als Team ist es wichtig, die richtigen Grundlagen mitzubringen – auf und neben dem Platz. Das bedeutet vor allem Zusammenhalt und Disziplin.“ Auch im Umgang mit Erwartungen setzt er auf Gelassenheit. „Wir wollen uns voll auf den Fußball konzentrieren, ohne uns von ‘Muss’ und Druck lähmen zu lassen.“ Der Aufstieg sei eine Momentaufnahme, aber kein Garant für Erfolg in der neuen Liga. „Wir wissen, dass wir als Aufsteiger hart arbeiten müssen – aber mit der richtigen Mentalität, klarer Kommunikation und dem Willen, uns weiterzuentwickeln, können wir wettbewerbsfähig bleiben.“

Auf große Saisonziele will sich der Coach nicht festlegen lassen. „Am Ende geht es nicht darum, große Ansagen zu machen, sondern Woche für Woche unser Spiel zu verbessern“, sagt Markovic. „Und wenn wir das schaffen, dann schauen wir am Saisonende, was dabei rauskommt.“ Der Blick bleibt dabei konsequent auf das Wesentliche gerichtet – die eigene Leistung.

Mutiger Stil bleibt auch in neuer Liga

Die Spielweise des TSVgg Plattenhardt soll sich trotz des höheren Niveaus nicht grundlegend ändern. „Unser Spielstil war bislang offensiv, mutig und von viel Selbstvertrauen geprägt – und daran wird sich auch durch den Aufstieg nichts ändern“, betont Markovic. Die Mannschaft wolle weiter ihr eigenes Spiel durchziehen, mit Tempo und klarer Idee. „Natürlich erwarten uns neue Herausforderungen, aber wir sind überzeugt, dass unser Ansatz auch auf dem höheren Niveau funktioniert.“

Ein Blick in den Spielplan genügt, um Markovic zu motivieren. „Ich freue mich auf jedes Spiel. Jedes Spiel wird etwas Besonderes sein“, sagt er. Jene Begeisterung, gepaart mit klarem Fokus, scheint eine seiner größten Stärken zu sein – und ein wesentlicher Faktor für den bisherigen Erfolg.

Präsenz und Vertrauen als Führungsstil

Seine Rolle an der Seitenlinie beschreibt Markovic so: „Sehr engagiert. Ich versuche, auf dem Platz Präsenz zu zeigen, klare Ansagen zu machen und gleichzeitig den Spielern Sicherheit und Vertrauen zu geben.“ Es ist eine Mischung aus Konsequenz und Nähe, mit der der Trainer seine Mannschaft durch die nächste Herausforderung führen will.