TSVgg Plattenhardt baut Tabellenführung aus, 12:0 für Türkischen SV

Im Duell zwischen dem VfL Oberjettingen und dem VfL Herrenberg sah es lange nach einem Auswärtssieg aus. Felix Franke sorgte mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit (1. und 24. Minute) für eine komfortable Führung der Gäste. Doch die Gastgeber schlugen spät zurück: Lucas Flister verkürzte in der 77. Minute, ehe Lucas Maser in der 85. Minute den 2:2-Endstand markierte.

---