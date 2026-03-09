TSVgg Münster im 9:0-Torrausch, emotionales 4:4 beim GFV Ermis

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Kreisliga A2:
Es entwickelte sich ein Spiel, das an emotionaler Intensität kaum zu überbieten war. Die Gäste aus Plieningen schienen die Partie zunächst voll im Griff zu haben, als Blaz Lucic (3.) früh traf und kurz darauf erneut Blaz Lucic (33.) per Foulelfmeter auf 0:2 erhöhte. Doch Ermis bewies ein riesiges Kämpferherz: Innerhalb von nur sechzig Sekunden glich Ardi Kryeziu (39., 40.) die Begegnung mit einem leidenschaftlichen Doppelpack noch vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang drehte Grigorios Almpantis (67.) das Spiel komplett zugunsten der Hausherren. Die Schlussphase wurde zum absoluten Krimi: Djellon Dragusha (79.) glich zunächst aus und markierte in der zehnten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter das vermeintliche Siegtor für Plieningen zum Djellon Dragusha (90.+10). Doch das letzte Wort hatte Ermis: In der zwölften Minute der Nachspielzeit krönte Ardi Kryeziu (90.+12) seine Leistung mit dem Ausgleich zum 4:4-Endstand. Ein Wahnsinn auf dem Platz!
40 Zuschauer sahen eine Begegnung, die massiv durch eine Szene in der ersten Halbzeit geprägt wurde. Vaihingen führte bereits durch Lennard Illig (5.), als Alexander Studenkov (36.) wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl schien die Reserve aus Vaihingen den Sieg nach Hause zu schrauben, nachdem Tom Irion (49.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel auf 0:2 erhöhte. Die Sportfreunde mobilisierten in der Schlussphase jedoch alle Kraftreserven. Mattis Amann (82.) hauchte seinem Team neues Leben ein, bevor Linus Becker (84.) nur zwei Minuten später den viel umjubelten Ausgleich markierte. Ein Unentschieden der Moral, das die Überzahl am Ende konsequent nutzte.
In Hoffeld sahen 80 Zuschauer ein extrem enges Nachbarschaftsduell, das vor allem von den defensiven Grundordnungen geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wobei Torchancen Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment des Nachmittags erlebten die Fans kurz vor dem Pausenpfiff: Patrick Wüst (40.) bewies die nötige Ruhe vor dem Kasten und markierte den goldenen Treffer des Tages für den SV Hoffeld. Heumaden warf im zweiten Durchgang mit viel Wut im Bauch alles nach vorne, biss sich aber an der tadellos organisierten Hoffelder Hintermannschaft die Zähne aus. Ein Heimsieg der taktischen Disziplin.
Makedonija Stuttgart untermauerte seine Ambitionen durch eine konzentrierte Vorstellung. Früh stellte Nikola Tasev (8.) die Weichen auf Heimsieg, doch die Germania aus Degerloch hielt mit viel Herzblut dagegen. Die Bemühungen der Gäste wurden noch in der ersten Halbzeit belohnt, als Marvin Kuhn (29.) den verdienten Ausgleich erzielte. In einer umkämpften zweiten Hälfte suchten beide Teams die Entscheidung. Das glücklichere Ende hatten die Hausherren für sich: Danilo Mihajlovic (54.) erzielte kurz nach Wiederanpfiff den Führungstreffer, den Makedonija mit unbändigem Willen bis zum Schlusspfiff verteidigte. Ein Erfolg der Entschlossenheit.
In Kemnat sahen die Zuschauer eine Machtdemonstration der Gäste aus dem Stuttgarter Osten, die bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse sorgten. Den Torreigen eröffnete Leon Cesarano (30.) nach einer halben Stunde. Waldebene blieb am Drücker und erhöhte durch Ioannis Potsou (35.), bevor erneut Leon Cesarano (39.) mit seinem zweiten Treffer des Tages nachlegte. Noch vor dem Halbzeitpfiff setzte Christian Stürner (43.) den Schlusspunkt unter eine furiose erste Hälfte. Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Gäste einen Gang zurück und verwalteten das Ergebnis souverän gegen bemühte, aber harmlose Hausherren. Ein Sieg der spielerischen Überlegenheit.
Was für ein dramatischer Spielausgang in Rohr! Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg für den TSV aus, nachdem Felix Jochim (11.) seine Farben bereits früh in Führung gebracht hatte. Rohr verteidigte diesen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis tief in die Schlussphase. Doch die Möhringer bewiesen einen unglaublichen langen Atem. In der 90. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Ercan Cakir (90.) erzielte zunächst den Ausgleich und markierte praktisch im selben Atemzug – ebenfalls in der Ercan Cakir (90.) – den viel umjubelten Siegtreffer für die Spielvereinigung. Ein Auswärtssieg der puren Willenskraft, der die Hausherren fassungslos zurückließ.
Vor 82 Zuschauern präsentierte sich der ABV Stuttgart als extrem fokussierte Einheit. Die Hausherren übernahmen von Beginn an die Initiative und belohnten sich früh, als Frieder Ströbele (13.) zur Führung traf. Stetten/Filder mühte sich redlich, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakt stehende Defensive des ABV. Noch vor der Pause sorgte Nicolas Gutzentat (31.) mit einer entschlossenen Einzelaktion für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Stuttgarter das Geschehen mit viel Übersicht und ließen keine nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu. Ein souveräner Heimerfolg der mannschaftlichen Geschlossenheit.
In Sillenbuch sahen die Fans eine Partie, die durch Tore zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt entschieden wurde. Unmittelbar vor dem Pausentee brach Fabian Geißel (45.) den Bann und brachte die Hausherren in Front. Die Gäste aus Bernhausen kamen mit viel Elan aus der Kabine, wurden aber eiskalt erwischt: Nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Marko Curic (48.) auf 2:0. In der Folge verteidigte Sillenbuch den Vorsprung mit hoher taktischer Disziplin und ließ die spielstarken Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Ein Sieg der Effizienz, der Sillenbuch drei wichtige Punkte einbringt.
Kreisliga A3:
In Holzgerlingen erlebten die Zuschauer eine erste Halbzeit, die an Tempo kaum zu überbieten war. Die Gäste legten furios los, als Alban Muji (3.) bereits nach wenigen Augenblicken die Führung besorgte. Doch die Antwort der Heimelf ließ nicht lange auf sich warten: Gabriel Gadze (5.) glich postwendend aus, bevor Aaron Renz (10.) und Fabio Campolo (15.) die Partie innerhalb von nur zehn Minuten komplett drehten. Kurz vor dem Pausenpfiff hauchte Hannes Leon Rohlfing (45.) den Sindelfingern wieder Leben ein. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich, der schließlich durch den zweiten Treffer von Alban Muji (59.) gelang. Als sich bereits alle auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, bewies Holzgerlingen unbändigen Siegeswillen: Marvin Zimmermann (90.) markierte in der letzten Minute den viel umjubelten Siegtreffer.
Diese Begegnung war geprägt von einer frühen und vieldiskutierten Szene: Bereits in der 8. Minute sah Henrik Mertens (8.) auf Seiten der Maichinger die Rote Karte. Trotz der langen Unterzahl bewies die Maichinger Reserve ein riesiges Kämpferherz und eine enorme taktische Disziplin. In der zweiten Halbzeit belohnte sich das Team für den leidenschaftlichen Aufwand: Abdoul Goffar Tchagbele (50.) erzielte die Führung, und nur zwei Minuten später legte Yannick Fellner (52.) mit dem zweiten Treffer des Tages nach. In einer hitzigen Schlussphase wurde Sergiy Sergiyenko (95.) noch mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, doch am Heimsieg änderte das nichts mehr.
In Kuppingen entwickelte sich ein zähes Ringen um jeden Meter Boden, bei dem die stabilen Defensivreihen lange Zeit das Geschehen bestimmten. Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Fahrt auf. Nick Prokein (50.) brachte die Hausherren kurz nach Wiederanpfiff in Front und gab seinem Team damit die nötige Sicherheit. Oberjesingen investierte in der Folge viel Energie in die Offensive und suchte unermüdlich die Lücke im Kuppinger Abwehrverbund. Die Belohnung für die Bemühungen der Gäste folgte in der Schlussviertelstunde, als Neil Aktas (79.) mit einer entschlossenen Aktion den Ausgleich markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften den entscheidenden Moment, doch es blieb bei einer Punkteteilung.
Der SV Magstadt präsentierte sich vor heimischer Kulisse als extrem fokussierte Einheit. Zunächst schockten jedoch die Gäste die Heimelf, als Bedirhan Emen (29.) nach einer knappen halben Stunde die Böblinger Reserve in Führung brachte. Magstadt zeigte sich unbeeindruckt und antwortete noch vor der Pause durch Steven Flaig (38.). Im zweiten Durchgang erhöhten die Hausherren den Druck und belohnten sich für ihren Offensivgeist: Silas Lavadinho Schäfer (65.) drehte die Partie mit seinem Treffer zum 2:1. Böblingen warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch Magstadt blieb bei Kontern brandgefährlich. In der Nachspielzeit machte schließlich Kaan Sahin (90.+3) alles klar und besiegelte den verdienten Heimerfolg.
In Nebringen sahen die Zuschauer ein Spiel, das von taktischer Disziplin und hoher Intensität in den Zweikämpfen geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wobei Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment des Nachmittags erlebten die Fans nach einer gut halben Stunde: Finn Wacker (31.) bewies die nötige Ruhe vor dem Kasten und markierte den goldenen Treffer für den TSV Schönaich. Nebringen mobilisierte in der zweiten Halbzeit zwar noch einmal alle Kraftreserven und suchte mit viel Herzblut den Ausgleich, biss sich jedoch an der tadellos organisierten Schönaicher Hintermannschaft die Zähne aus. Ein Auswärtssieg der puren Effizienz.
Was für ein hochemotionaler Schlagabtausch in Altdorf! Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Thomas Rückel (15.) und Enrico Rimmele (17.) innerhalb von nur zwei Minuten für eine schnelle 2:0-Führung sorgten. Waldenbuch schüttelte den Schock jedoch sofort ab und kam durch Philipp Schott (19.) postwendend zum Anschlusstreffer. Auch nach der Pause blieb das Tempo hoch: Erneut war es Thomas Rückel (51.), der den alten Abstand wiederherstellte. Doch Waldenbuch bewies eine beeindruckende Moral. Philipp Müller (74.) hauchte den Gästen wieder Leben ein, bevor Philipp Schott (89.) kurz vor dem Ende mit seinem zweiten Treffer den viel umjubelten Ausgleich erzwang. Ein Unentschieden, das dem Kampfgeist beider Teams bis zur letzten Sekunde entsprach.
Vor 50 Zuschauern in Gültstein brannte der FSV Deufringen ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab. Die Gäste ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Thilo Gerke (15.) eröffnete den Reigen, bevor die große Show von Samet Öztürk (22., 34.) begann, der bereits im ersten Durchgang doppelt traf. Mick Mertens (37.) und erneut Samet Öztürk (43.) mit seinem dritten Treffer sorgten noch vor dem Seitenwechsel für eine uneinholbare Führung. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Deufringen einen Gang zurück, blieb aber gefährlich. David Kimmerle (61.) setzte schließlich den Schlusspunkt unter eine absolut dominante Vorstellung der Gäste, die ihre spielerische Überlegenheit konsequent in Tore ummünzten.
