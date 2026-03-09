TSVgg Münster im 9:0-Torrausch, emotionales 4:4 beim GFV Ermis

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – SC Stammheim 9:0

In Münster erlebten die 100 Zuschauer eine Machtdemonstration, bei der die Hausherren von der ersten Sekunde an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließen. Marko Sorgic (6.) eröffnete den Torreigen früh, woraufhin Denis Skarlatidis (12.) und Vadim Kromm (25.) zügig nachlegten. Kurz vor der Pause markierte erneut Marko Sorgic (42.) seinen zweiten Treffer. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Münster unersättlich: Timo Bacani (55.) und Fabiano Gugjolli (57.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Marko Sorgic (73.) mit seinem dritten Tor des Tages den Hattrick perfekt machte. In der Schlussphase sorgte Mahran Husein (85., 87.) mit einem leidenschaftlichen Doppelschlag für den Endstand. Ein Nachmittag der puren Spielfreude.

TV Zazenhausen – SSV Zuffenhausen 2:1

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich in Zazenhausen ein Spiel voller dramatischer Wendungen. Der SSV startete besser und ging durch Maximilian Käb (5.) früh in Führung. Die Hausherren bewiesen jedoch ein riesiges Kämpferherz. In der 49. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst scheiterte Sören Frank (49.) mit einem Foulelfmeter an Torwart Marjan Tomasic, doch praktisch im selben Atemzug markierte Sinan Serce (49.) den hochverdienten Ausgleich. Als sich bereits alles auf eine Punkteteilung eingestellt hatte, fiel die Entscheidung durch ein unglückliches Eigentor von Dieylani Fall (86.). Ein Heimsieg des unbändigen Willens.

Türkspor Stuttgart – TSV Uhlbach 3:3

In einer hochemotionalen Begegnung sahen die Fans ein ständiges Auf und Ab. Türkspor legte durch Elmedin Sovtić und Shkemb Miftari zunächst vor, doch Uhlbach antwortete mit enormer Moral. Shawn Travis Ogayo (23., 25.) glich die Partie mit einem fulminanten Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten aus. Türkspor ging durch Enes Korkmaz erneut in Front und verteidigte diesen Vorsprung bis tief in die Schlussphase. Doch Uhlbach gab sich nicht auf und investierte alles in die Offensive. Die Belohnung folgte kurz vor dem Ende, als Joshua Menger (88.) mit einer entschlossenen Aktion den späten Ausgleich erzwang. Eine Punkteteilung, die dem Kampfgeist beider Teams entsprach.

TV89 Zuffenhausen – TB Untertürkheim 2:4

Vor 100 Zuschauern in Zuffenhausen präsentierte sich Untertürkheim als extrem fokussierte Einheit. Michael Höschele (11.) und Yannick Riess-Morales (33.) sorgten für eine beruhigende Führung, doch Anwar Moutot (36.) hauchte den Hausherren noch vor der Pause wieder Leben ein. Pünktlich zum Seitenwechsel stellte René Schmitt (45.) den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang erhöhte erneut Yannick Riess-Morales (63.) auf 1:4. Zuffenhausen bewies zwar Charakter und verkürzte durch Anil Ilkhan (72.), konnte die abgeklärte Vorstellung der Gäste aber nicht mehr ernsthaft gefährden. Ein Auswärtssieg der taktischen Reife.

SportKultur Stuttgart – TSV Weilimdorf II 1:1

In einem zähen Ringen um jeden Meter Boden neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken im Mittelfeld. SportKultur ging durch Richard Sonnengrün (29.) in Führung und verteidigte diesen Vorsprung mit viel Herzblut. Die Reserve aus Weilimdorf suchte jedoch geduldig nach der Lücke im Abwehrverbund und belohnte sich schließlich in der zweiten Halbzeit durch Andrea Ferrara (67.). In einer intensiven Schlussphase suchten beide Teams den entscheidenden Moment, doch die stabilen Hintermannschaften ließen keinen weiteren Treffer mehr zu. Eine leistungsgerechte Punkteteilung der Beharrlichkeit.

SG Stuttgart West – SV Prag Stuttgart 7:1

Die SG Stuttgart West brannte ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab und ließ den Gästen vom Prag-Sattel kaum Raum zum Atmen. Sebastian Wambsganß (3.), Luis Henke (16.) und Noah Blaser (29.) sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Nach der Pause schraubten Jonathan Derichs (69.) und Nico Müller (75.) das Ergebnis weiter nach oben. Den Ehrentreffer für den SV Prag erzielte Diego Ruess (78.), doch die Antwort der Hausherren folgte prompt: Elias Mayr (80., 85.) besiegelte mit einem späten Doppelpack den Kantersieg. Eine Machtdemonstration der individuellen Klasse.

SG Weilimdorf – Sportvg Feuerbach 1:1

Ein hochemotionales Nachbarschaftsduell, das erst in der Schlussphase so richtig an Fahrt aufnahm. Lange Zeit bissen sich die Angreifer an den Abwehrreihen die Zähne aus, bis Marin Pranjic (69.) die Gäste per Foulelfmeter in Führung brachte. Weilimdorf warf in der Folge alles nach vorne und erzwang durch Nikola Marinovic (79.) den Ausgleich. Die Partie endete jedoch in einer hitzigen Atmosphäre: In der 90. Minute sahen sowohl Emir Ataman (90.) auf Seiten der SG als auch Mergon Ramaj (90.) für Feuerbach die Rote Karte. Ein intensives Unentschieden, das von der ersten bis zur letzten Minute unter Strom stand.

OFK Beograd Stuttgart – TSV Mühlhausen/Stuttgart 2:3

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Mühlhausen erwischte den besseren Start durch Khaled Alothman (20.), doch Nikola Lakovic (50.) glich unmittelbar nach dem Seitenwechsel aus. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und antworteten durch Kevin Krewenka (58.) und Mesut Acar (71.). In einer dramatischen Schlussphase kam Beograd durch den zweiten Treffer von Nikola Lakovic (87.) noch einmal heran, konnte die Niederlage trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive aber nicht mehr abwenden. Ein Erfolg der Entschlossenheit für den TSV Mühlhausen.