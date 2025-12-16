TSVgg. bremst VfL-Lauf bei Spendenaktion aus

Zwischen der TSVgg. Stadecken-Elsheim und der zweiten Mannschaft des VfL Fontana Finthen stand nicht unbedingt der Fußball im Vordergrund. – Foto: Sascha Köppen

MAINZ-BINGEN. In der zweiten Dezember-Woche verabschiedeten sich in der B-Klasse Mainz-Bingen West die letzten Teams in die Winterpause.

„In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit haben sich Führung und Ausgleich abgewechselt, sodass es mit einem Remis in die Pause gegangen ist. Nach dem Seitenwechsel haben wir zunächst klar dominiert und schnell die Treffer bis zum 5:2 erzielt. Durch unnötige Gegentore ist es zum Ende nochmals spannend geworden, doch am Ende hat ein glücklicher 5:4-Erfolg gestanden“, berichtete Christian Bernd, der spielende Co-Trainer der Hassia. Tore: 1:0 Marc Brummer (17., Kopfball), 1:1 Philipp Zwirner (26., FE), 2:1 Kurt Ritzmann (44.), 2:2 P. Zwirner (45.+1), 3:2 K. Ritzmann (47.), 4:2 Janik Adenau (51.), 5:2 Tobias Wilbert (65.), 5:3 Alexander Thomas (67.), 5:4 Felix Kauf (70.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Philipp Wagner (85./SV Klein-Winternheim)

SG Gensingen/Grolsheim - FC Fortuna Mombach II 4:0 (2:0) Jan Hemberger, einer der sportlichen Leiter der SGGG, gab zu Protokoll: „Wir haben ein frühes Traumtor durch Nils Schneider nach Einwurf von Michael Kaspers erzielen können. Danach haben wir den Druck leider nicht hochgehalten, um nachzulegen. Ein schöner Spielzug - eingeleitet durch den starken Schneider – hat zum 2:0 geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir viel besser gespielt, den Gegner weitestgehend kontrolliert und folgerichtig das Ergebnis ausgebaut. Respekt an den fairen Gegner, der bis zum Schluss weiter nach vorne gespielt hat. Ebenso bemerkenswert war die sehr souveräne Spielleitung der Schiedsrichterin. Das war ein toller Jahresabschluss für uns. Die Jungs haben sich nach der herausfordernden Hinrunde verdient, sich auf der Weihnachtsfeier feiern zu lassen.“ Tore: 1:0 Nils Schneider (2.), 2:0 Cesar Langer (32.), 3:0 Philip Michael Klee (60.), 4:0 Kacper Wieczorek (72.) So., 14.12.2025, 14:30 Uhr TSG Hechtsheim Hechtsheim SpVgg Ingelheim Ingelheim II 1 1 Abpfiff TSG Hechtsheim – Spvgg. Ingelheim II 1:1 (1:1) Die Begegnung wurde mit einer Verzögerung von einer halben Stunde angepfiffen, da sich der Schiedsrichter verspätet hatte, was für die Vorbereitung beider Teams – sowohl physisch als auch mental – suboptimal gewesen sei, so TSG-Trainer Dragutin Latincic. „Im Großen und Ganzen haben wir das wirklich sehr stark gemacht. Das Spiel war von beiden Seiten so geführt, dass jeder kleinste Fehler bestraft worden ist. Von meinem Gefühl her war es kein B-Klassen-Niveau, sondern mit der Leistung hätte man auch in höheren Ligen mithalten können. Hochachtung vor den Ingelheimern, die eine bärenstarke Mannschaft haben, und doppelte Hochachtung für meine Jungs, wie sie es gemacht haben. Schade, ich hätte ihnen zum Abschluss den Sieg gegönnt, aber es war ein klassisches Remis“, Latincic weiter. Tore: 1:0 Dominic Aktas (19., FE), 1:1 Sandro Zey (40.) So., 14.12.2025, 14:30 Uhr SpVgg Dietersheim Dietersheim SV Ober-Olm Ober-Olm II 5 0 Abpfiff Spvgg. Dietersheim – SV Ober-Olm II 5:0 (1:0) Quirin Schmitt, der spielende Co-Trainer der Spvgg., hielt fest: „Wir hatten das Spiel in den ersten 20 Minuten sehr gut im Griff und haben den Gegner früh unter Druck setzen können. Danach haben wir etwas nachgelassen, sind nicht mehr ganz so aufmerksam gewesen, sodass Ober-Olm besser ins Spiel gekommen ist. Nach unserem 1:0 hatten sie sogar eine sehr gute Gelegenheit zum Ausgleich. Gegen Ende der ersten Halbzeit hat sich uns die große Chance geboten, per Foulelfmeter auf 2:0 zu erhöhen. Doch leider konnten wir den Strafstoß nicht nutzen. Nach der Pause sind wir sofort wieder hellwach gewesen und haben perfekt ins Spiel zurückgefunden. Nach dem zweiten Treffer haben wir unser spielerisches Übergewicht klar ausnutzen und das Ergebnis schließlich in die Höhe schrauben können. Dennoch gebührt Ober-Olm großer Respekt, denn die Mannschaft hat sich trotz des Rückstands nie aufgegeben und bis zum Schluss leidenschaftlich dagegengehalten.“ Tore: 1:0, 2:0 Luis Ricardo Martins Rodrigues (10., 47.), 3:0 Lorenz Anton Alexander Klingler (56.), 4:0 Fabian Kreidler (68.), 5:0 Karl Julian Gresch (78., per Kopf)