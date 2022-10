TSV Zweiflingen - VfB Neuhütten 3:3 (2:2)

In den ersten zwanzig Minuten war von den Gästen überhaupt nichts zu sehen. Zweiflingen erarbeitete sich durch einfaches Spiel zahlreiche Standards. Die beiden Tore zum 2:0 entstanden nach einem Freistoß und einem Eckball, als die jeweiligen Torschützen unbedrängt einschießen konnten. Erst jetzt nahm Neuhütten am Spiel teil und war nach einem direkt verwandelten Freistoß endgültig wieder drin. Als sich der Torhüter und ein Abwehrspieler gegenseitig bei einer Ecke behinderten staubte Neuhütten zum 2:2 ab.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit ging der VfB per Kopf nach einem Eckball sogar in Führung. Die Gäste blieben am Drücker und hatten mehrere gute Möglichkeiten zum vierten Tor. Diese wurden jedoch allesamt vergeben. Erst gegen Ende der Partie trat Zweiflingen offensiv wieder in Erscheinung und glich per Foulelfmeter aus. Danach parierte der Torhüter der Gastgeber noch zweimal glänzend und sicherte seiner Mannschaft den Punkt. Kurioser Fakt am Rande: alle sechs Tore entstanden aus einer Standardsituation.