TSV Zorneding versenkt Ball aus 50 Metern – und kassiert in der 95. Minute das 2:2

Keine Schattenplätze in der Hitzeschlacht gabs für die Zornedinger (weiß, v.l.) Lorenz Leger, Eduard Ospelkaus und Luis Mikusch. – Foto: (DITE/VEREIN)

Der TSV Zorneding geht beim SV Miesbach in der 92. Minute durch ein Tor aus 50 Metern in Führung. In der fünften Minute der Nachspielzeit trifft Sebastian Ebeling zum 2:2-Endstand.

In einem eher mäßigen Bezirksligaspiel zwischen dem SV Miesbach und dem TSV Zorneding kamen die 125 Zuschauer erst nach den regulären 90 Minuten auf ihre Kosten. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse und die Begegnung nahm eine doppelte Wendung. „Wir nehmen alle Punkte mit, die wir bis zum Winter kriegen können“, bilanzierte Zornedings Trainer Sascha Bergmann nüchtern. „Das Spiel hätte keinen Sieger verdient gehabt, aber der Zeitpunkt ist natürlich maximal bitter.“

Die Gäste waren selbst erst in der 92. Minute durch Barancan Sengül in Führung gegangen, mussten aber in der fünften Minute der Nachspielzeit das 2:2 durch Sebastian Ebeling hinnehmen. „Letzte Saison haben wir in Miesbach noch den Lucky Punch gesetzt, dieses Mal haben sie es gemacht. Manchmal gleicht sich alles aus“, so der Coach salomonisch.

Zornedinger Ferntorfreude währt nicht lange

Dabei hätte der Treffer von Sengül zum 2:1 drei Punkte verdient gehabt. Nach einer Miesbacher Ecke sah der Joker, dass Torhüter Michael Wiesböck zu weit vor seinem Tor stand, und so versenkte er den Ball aus rund 50 Metern im Tor. „Das war ein richtig geiles Tor“, lobte Bergmann. Die Freude währte nicht lange, denn nach einer Miesbacher Flanke trudelte der Ball in der letzten Aktion des Spiels durch den Strafraum und am langen Pfosten stand Sebastian Ebeling frei, der abzog und durch die Beine von Michael Pohn zum 2:2 traf. „Die Jungs ärgern sich brutal, weil sie einen mega Aufwand betrieben haben“, so Bergmann.

In Miesbach musste Zorneding auf viele Defensivspieler verzichten. Bergmann improvisierte. „Man muss bei der Hitzeschlacht vor den Jungs den Hut ziehen. Sie hatten eine überragende Einstellung und haben überragend viel Herz auf den Platz gelegt“, lobte der Trainer. Beim 0:1 sah die neu formierte Hintermannschaft jedoch nicht gut aus. Nach einem weiten Ball in die Tiefe konnte der erste Versuch zwar noch abgewehrt werden, doch Johannes Schwarzenbach setzte nach und schoss abgefälscht zur Führung für die Hausherren ein.

Teamspirit in Zorneding einwandfrei

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Lorenz Leger bediente den mitgelaufenen Eduard Ospelkaus, der sich aus 20 Metern ein Herz fasste und mit links zum 1:1 traf. Bis zur Nachspielzeit passierte ansonsten wenig, ehe sich die Ereignisse überschlugen.

Unabhängig vom Ergebnis gefiel Bergmann das Auftreten: „Das Wichtigste ist aktuell, dass die Jungs richtig, richtig geil miteinander auf dem Platz arbeiten, dass ein richtig guter Spirit da ist und jeder sich für den anderen reinwirft.“